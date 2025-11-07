Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2027 с коэффициентом 1.70

07 ноября 2025 11:25
Атлетико - Леванте
08 нояб. 2025, суббота 20:30 | Испания. Примера, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Ф1 (-1,5)
Сделать ставку

В субботу, 8 ноября, в 12-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Леванте». Матч пройдет в Мадриде, начало – в 20:30 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне располагается на 4-й позиции в Примере, набрав 22 очка. «Атлетико» добыл 6 побед, 4 ничьих и потерпел 1 поражение, разница мячей – 21:10.

Последние результаты «Атлетико»:

  • 04.11.25 «Атлетико» – «Юнион» – 3:1;
  • 01.11.25 «Атлетико» – «Севилья» – 3:0;
  • 27.10.25 «Бетис» – «Атлетико» – 0:2.

«Леванте»

«Леванте» набрал 9 очков и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Хулиана Калеро добыли 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 15:20.

Предыдущие результаты «Леванте»:

  • 02.11.25 «Леванте» – «Сельта» – 1:2;
  • 30.10.25 «Ориуэла» – «Леванте» – 3:4;
  • 26.10.25 «Мальорка» – «Леванте» – 1:1.

Очные встречи

  • 18.01.23 «Леванте» – «Атлетико» – 0:2;
  • 16.02.22 «Атлетико» – «Леванте» – 0:1;
  • 28.10.21 «Леванте» – «Атлетико» – 2:2;
  • 20.02.21 «Атлетико» – «Леванте» – 0:2;
  • 17.02.21 «Леванте» – «Атлетико» – 1:1.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Леванте»

«Атлетико» лишь раз потерял очки на своем поле в этом сезоне – во 2-м туре в конце августа. Сложно представить, что «Леванте» создаст проблемы «матрасникам».

  • Прогноз – Ф1 (-1,5) с кф. 1.70.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 6.50.

1.70
Ф1 (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Леванте Атлетико
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 