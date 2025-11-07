07 ноября 2025 11:25
Атлетико - Леванте
08 нояб. 2025, суббота 20:30 | Испания. Примера, 12 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 8 ноября, в 12-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Леванте». Матч пройдет в Мадриде, начало – в 20:30 (мск).
«Атлетико»
Команда Диего Симеоне располагается на 4-й позиции в Примере, набрав 22 очка. «Атлетико» добыл 6 побед, 4 ничьих и потерпел 1 поражение, разница мячей – 21:10.
Последние результаты «Атлетико»:
- 04.11.25 «Атлетико» – «Юнион» – 3:1;
- 01.11.25 «Атлетико» – «Севилья» – 3:0;
- 27.10.25 «Бетис» – «Атлетико» – 0:2.
«Леванте»
«Леванте» набрал 9 очков и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Хулиана Калеро добыли 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 15:20.
Предыдущие результаты «Леванте»:
- 02.11.25 «Леванте» – «Сельта» – 1:2;
- 30.10.25 «Ориуэла» – «Леванте» – 3:4;
- 26.10.25 «Мальорка» – «Леванте» – 1:1.
Очные встречи
- 18.01.23 «Леванте» – «Атлетико» – 0:2;
- 16.02.22 «Атлетико» – «Леванте» – 0:1;
- 28.10.21 «Леванте» – «Атлетико» – 2:2;
- 20.02.21 «Атлетико» – «Леванте» – 0:2;
- 17.02.21 «Леванте» – «Атлетико» – 1:1.
Прогноз на матч «Атлетико» – «Леванте»
«Атлетико» лишь раз потерял очки на своем поле в этом сезоне – во 2-м туре в конце августа. Сложно представить, что «Леванте» создаст проблемы «матрасникам».
- Прогноз – Ф1 (-1,5) с кф. 1.70.
- Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 6.50.