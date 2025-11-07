В субботу, 8 ноября, в 12-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Леванте». Матч пройдет в Мадриде, начало – в 20:30 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне располагается на 4-й позиции в Примере, набрав 22 очка. «Атлетико» добыл 6 побед, 4 ничьих и потерпел 1 поражение, разница мячей – 21:10.

Последние результаты «Атлетико»:

04.11.25 «Атлетико» – «Юнион» – 3:1;

01.11.25 «Атлетико» – «Севилья» – 3:0;

27.10.25 «Бетис» – «Атлетико» – 0:2.

«Леванте»

«Леванте» набрал 9 очков и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Хулиана Калеро добыли 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 15:20.

Предыдущие результаты «Леванте»:

02.11.25 «Леванте» – «Сельта» – 1:2;

30.10.25 «Ориуэла» – «Леванте» – 3:4;

26.10.25 «Мальорка» – «Леванте» – 1:1.

Очные встречи

18.01.23 «Леванте» – «Атлетико» – 0:2;

16.02.22 «Атлетико» – «Леванте» – 0:1;

28.10.21 «Леванте» – «Атлетико» – 2:2;

20.02.21 «Атлетико» – «Леванте» – 0:2;

17.02.21 «Леванте» – «Атлетико» – 1:1.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Леванте»

«Атлетико» лишь раз потерял очки на своем поле в этом сезоне – во 2-м туре в конце августа. Сложно представить, что «Леванте» создаст проблемы «матрасникам».