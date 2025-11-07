Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Махачкала» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

07 ноября 2025 8:00
Динамо Мх - ЦСКА
08 нояб. 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Анжи-Арена» состоится матч 15-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Динамо Махачкала» примет одного из лидеров чемпионата – ЦСКА. Обе команды находятся в хорошей форме, а их очное противостояние в Кубке России, завершившееся неожиданной победой «Динамо», лишь подогревает интерес к предстоящей встрече.

«Динамо Махачкала»

Команда уверенно провела последние матчи: победа над «Крыльями Советов» в РПЛ (2:0) и виктория над «ЦСКА» в Кубке (1:0) доказывают, что коллектив из Махачкалы способен бороться даже с фаворитами. Особенно заметна надeжность в домашних матчах – «Динамо» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч на своeм поле. Команда стабильно забивает (в 4 играх подряд), и в среднем забивает по 1 голу за матч.

ЦСКА

Армейцы продолжают удерживать второе место в таблице, несмотря на локальные осечки. Команда набрала 30 очков за 14 туров, демонстрируя стабильность в обороне и умеренную результативность (6 голов в 5 матчах, в среднем – 1.20 за игру). Однако игра в гостях остаeтся не самой сильной стороной «ЦСКА». Дополнительной тревогой стал недавний вылет от «Динамо» из Кубка – команда уступила 0:1 в Махачкале.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

  • Не проигрывает дома в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 – пропущено (за 5 игр)
  • Победа над «Крыльями» и «ЦСКА» в двух последних матчах

ЦСКА

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей РПЛ
  • В среднем: 1.20 гола забито и 1.20 пропущено за матч
  • 2 сухие победы подряд в РПЛ, но поражение в Кубке от «Динамо»

Личные встречи
25% (1)
0% (0)
75% (3)
1
Забитых мячей
4
0.25
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
0 : 1
08.11.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Динамо Мх
1 : 0
05.11.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
2 : 0
29.03.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо Мх
0 : 1
19.10.2024
ЦСКА

Прогноз на матч

Форма «Динамо» на домашнем стадионе – одна из главных интриг матча. Команда играет организованно, дисциплинированно и нередко обыгрывает статусных соперников. Учитывая недавнюю победу над этим же оппонентом, можно ожидать от хозяев как минимум одного забитого мяча.

С другой стороны, ЦСКА в чемпионате играет прагматично и часто доводит дело до минимальных побед или ничейных результатов. Однако выезд в Махачкалу в условиях психологического давления после кубкового поражения может оказаться сложным.

Исходя из этого, оптимальной ставкой выглядит тотал меньше 2.5 голов – команды в среднем не пробивают эту отметку, а характер игры обещает быть сдержанным.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.87

1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 