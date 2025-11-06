7 ноября на «Городском стадионе» состоится матч 12-го тура чемпионата Украины между «Эпицентром» и «Оболонью». Команды находятся по соседству в нижней части таблицы, и очный поединок приобретает значение в борьбе за выживание. Обе команды пропускают регулярно, но у хозяев наблюдается стабильность в атаке.

«Эпицентр»

«Эпицентр» проводит нестабильный сезон: 13-е место, 9 очков после 11 туров. Несмотря на серию домашних поражений (6 подряд), команда показывает атакующую активность. В последних 7 матчах подряд «Эпицентр» обязательно забивает, что подтверждается 8 мячами за 5 последних игр. Однако оборона остаeтся уязвимой – также 8 пропущенных за этот отрезок. Выездные победы над «Карпатами» и «Александрией» позволяют надеяться на прогресс.

«Оболонь»

Киевляне занимают 12-е место с 13 очками. Команда недавно уступила «Кудровке» и снова не ушла с поля без пропущенного мяча. В последних 5 матчах – 8 пропущенных и лишь 4 забитых. Основная ударная сила – Суханов (4 гола в 12 играх), но в атаке не хватает системности. «Оболонь» выиграла лишь один матч из пяти последних и выглядит уязвимо в обороне.

Факты о командах

«Эпицентр»

Забивает в 8 матчах подряд

В последних 5 матчах: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Проиграл 6 домашних матчей подряд

Победил в двух из трeх последних выездных матчей

«Оболонь»

Пропускает в 5 матчах подряд

В последних 5 матчах: 0.80 забито, 1.60 пропущено

Победа только в 1 из последних 5 игр

13 очков в 11 турах – выше только на одну позицию, чем соперник

Прогноз на матч

Обе команды имеют явные проблемы в обороне, и при этом «Эпицентр» на домашнем поле регулярно забивает, несмотря на результаты. «Оболонь» также пропускает почти в каждой игре и сама не демонстрирует высокой результативности. Учитывая текущую форму, вероятным сценарием видится матч с обменом голами и минимальным преимуществом одной из сторон. Однако ставку на результат сделать непросто, потому предпочтение отдаем варианту с тоталом.

Рекомендованные ставки: