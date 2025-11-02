Введите ваш ник на сайте
«Овьедо» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.4

02 ноября 2025 9:02
Овьедо - Осасуна
03 нояб. 2025, понедельник 23:00 | Испания. Примера, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Обе забьют
Сделать ставку

На стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, где «Реал Овьедо» примет «Осасуну». Обе команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в очках, чтобы выбраться из зоны турнирной нестабильности.

«Реал Овьедо»

Клуб из Астурии переживает сложный отрезок: после десяти туров всего семь очков и 19-е место. Ничья с «Жироной» (3:3) показала, что у команды есть атакующий потенциал, но оборонительные проблемы по-прежнему критичны – 12 пропущенных голов за последние пять матчей. При этом «Реал Овьедо» проиграл три домашних встречи подряд, пропуская в среднем по два мяча. Лучший бомбардир Лука Илич забил всего дважды, и команда часто зависит от индивидуальных вспышек. Важно, что коллектив старается играть смело впереди – семь голов в пяти играх подтверждают атакующую направленность, однако без стабильности в защите говорить о прогрессе пока рано.

«Осасуна»

Памплонцы также далеки от оптимальной формы, но смотрятся убедительнее. После десяти туров – десять очков и 15-я строчка. В последнем матче команда уступила «Сельте» (2:3), вновь проявив неустойчивость в обороне. При этом «Осасуна» демонстрирует неплохие атакующие показатели: девять голов в пяти матчах, с акцентом на фланговые передачи и активность Будимира, забившего четыре мяча. Главная проблема – выездная серия: пять поражений подряд в гостях. Несмотря на это, команда регулярно забивает и умеет навязывать борьбу даже фаворитам, используя прессинг и плотную игру в центре поля.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

  • 19-е место, 7 очков
  • Проиграл 3 домашних матча подряд
  • Пропускает в 8 последних встречах
  • В среднем: 1.4 забитого и 2.4 пропущенного за игру

«Осасуна»

  • 15-е место, 10 очков
  • Проигрывает в 5 гостевых матчах подряд
  • Пропускает в 7 из 9 последних игр
  • В среднем: 1.8 забитого и 1.4 пропущенного за игру

Личные встречи
33% (2)
17% (1)
50% (3)
4
Забитых мячей
9
0.67
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  0:5
Испания. Сегунда, 42 тур
Осасуна
1 : 0
08.06.2019
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Овьедо
2 : 1
20.10.2018
Осасуна
Испания. Сегунда, 39 тур
Осасуна
2 : 1
12.05.2018
Овьедо
Испания. Сегунда, 18 тур
Овьедо
1 : 0
10.12.2017
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Овьедо
0 : 5
04.06.2016
Осасуна
Испания. Сегунда, 21 тур
Осасуна
0 : 0
16.01.2016
Овьедо
Показать все

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Осасуна»

Встречаются команды с разными проблемами, но схожими тенденциями – обе активно играют впереди и часто ошибаются в обороне. «Реал Овьедо» может использовать фактор домашнего поля, однако пропускает слишком регулярно, чтобы рассчитывать на «сухой» результат. «Осасуна» выглядит чуть устойчивее в атаке и способна забить минимум один гол. Логичным вариантом видится ставка на результативный матч, где обе стороны найдут свои шансы.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.4
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.40
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Осасуна Овьедо
18+
