На стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, где «Реал Овьедо» примет «Осасуну». Обе команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в очках, чтобы выбраться из зоны турнирной нестабильности.

«Реал Овьедо»

Клуб из Астурии переживает сложный отрезок: после десяти туров всего семь очков и 19-е место. Ничья с «Жироной» (3:3) показала, что у команды есть атакующий потенциал, но оборонительные проблемы по-прежнему критичны – 12 пропущенных голов за последние пять матчей. При этом «Реал Овьедо» проиграл три домашних встречи подряд, пропуская в среднем по два мяча. Лучший бомбардир Лука Илич забил всего дважды, и команда часто зависит от индивидуальных вспышек. Важно, что коллектив старается играть смело впереди – семь голов в пяти играх подтверждают атакующую направленность, однако без стабильности в защите говорить о прогрессе пока рано.

«Осасуна»

Памплонцы также далеки от оптимальной формы, но смотрятся убедительнее. После десяти туров – десять очков и 15-я строчка. В последнем матче команда уступила «Сельте» (2:3), вновь проявив неустойчивость в обороне. При этом «Осасуна» демонстрирует неплохие атакующие показатели: девять голов в пяти матчах, с акцентом на фланговые передачи и активность Будимира, забившего четыре мяча. Главная проблема – выездная серия: пять поражений подряд в гостях. Несмотря на это, команда регулярно забивает и умеет навязывать борьбу даже фаворитам, используя прессинг и плотную игру в центре поля.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

19-е место, 7 очков

Проиграл 3 домашних матча подряд

Пропускает в 8 последних встречах

В среднем: 1.4 забитого и 2.4 пропущенного за игру

«Осасуна»

15-е место, 10 очков

Проигрывает в 5 гостевых матчах подряд

Пропускает в 7 из 9 последних игр

В среднем: 1.8 забитого и 1.4 пропущенного за игру

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Осасуна»

Встречаются команды с разными проблемами, но схожими тенденциями – обе активно играют впереди и часто ошибаются в обороне. «Реал Овьедо» может использовать фактор домашнего поля, однако пропускает слишком регулярно, чтобы рассчитывать на «сухой» результат. «Осасуна» выглядит чуть устойчивее в атаке и способна забить минимум один гол. Логичным вариантом видится ставка на результативный матч, где обе стороны найдут свои шансы.

Рекомендованные ставки