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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Осасуна
Овьедо - Осасуна: обзор матча 20 октября 2018
Овьедо
20.10.2018, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 10 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
62'
У. Гарсия (АГ)
90'
Сауль
3'
У. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Овьедо - Осасуна
90'
+2
Желтая карточка
У. Гарсия
ГОЛ! 2:1!
Сауль
90'
82'
Вторая желтая
М. Кастельяно
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Гарсия
62'
59'
Желтая карточка
М. Кастельяно
41'
Желтая карточка
Брэндон
3'
ГОЛ! 0:1!
У. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Овьедо - Осасуна
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
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