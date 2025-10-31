1 ноября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе пройдет матч 10-го тура Серии А между лидером чемпионата «Наполи» и открытием сезона – «Комо». Хозяева идут на первом месте, но в последнее время показывают нестабильную игру в обороне. Гости, напротив, удивляют своей надежностью и уже семь туров не знают поражений.

«Наполи»

Неаполитанцы после девяти туров возглавляют таблицу с 21 очком. В последнем матче команда одержала минимальную победу над «Лечче» (1:0), восстановив уверенность после провалов в Лиге чемпионов. За пять последних игр «Наполи» забил 8 голов и пропустил 9 – тревожный показатель для лидера. Средняя результативность – 1.6 гола за матч, при этом команда часто допускает ошибки в обороне (пропускает в 9 из 11 встреч). Де Брюйне остается главным созидателем и бомбардиром, но в целом коллектив Спаллетти опирается на высокий темп и атакующий стиль, что не всегда помогает сохранять баланс.

«Комо»

Дебютант сезона стал одной из сенсаций чемпионата. После девяти туров у «Комо» 16 очков и пятое место в таблице. Команда не проигрывает восемь матчей подряд, включая победу над «Вероной» (3:1) и «Ювентусом» (2:0). За пять последних игр «Комо» забил 7 мячей и пропустил всего 3, демонстрируя организованную оборону и быструю адаптацию к уровню элиты. Средние показатели впечатляют: 1.4 гола забитых и 0.6 пропущенных за игру. Дувикас уверенно реализует моменты, а структура игры позволяет команде успешно противостоять даже топ-соперникам.

Факты о командах

«Наполи»

Победа в 8 последних домашних матчах

9 пропущенных голов в 5 последних играх

Средние показатели: 1.60 забитых и 1.80 пропущенных

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Имеет лучший показатель по набранным очкам в Серии А

«Комо»

Не проигрывает 8 матчей подряд

Средние показатели: 1.40 забитых и 0.60 пропущенных

Победа над «Ювентусом» (2:0) и «Вероной» (3:1)

Надежная оборона – 3 пропущенных за 5 туров

Пятое место в таблице, всего на 5 очков меньше, чем у лидера

Прогноз на матч «Наполи» – «Комо»

«Наполи» остается фаворитом, но команда часто теряет концентрацию в обороне, что может стать шансом для прагматичного «Комо». Гости хорошо организованы и редко допускают ошибки у своих ворот. Сценарий встречи предполагает осторожное начало и постепенное нарастание темпа со стороны хозяев. Вероятен матч с умеренной результативностью: «Комо» способен забить, но «Наполи» дома практически не оставляет очков. Наиболее логичным вариантом видится победа хозяев при небольшом количестве голов.

Рекомендованные ставки