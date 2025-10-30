Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кудровка» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 31 октября 2025 с коэффициентом 1.85

30 октября 2025 10:55
Кудровка - Оболонь
31 окт. 2025, пятница 19:00 | Украина. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

31 октября на «Оболонь-Арене» состоится матч 11-го тура чемпионата Украины, где «Кудровка» примет «Оболонь». Обе команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в очках, но подходят к игре с разной динамикой результатов.

«Кудровка»

Команда переживает непростую серию: без побед в трeх последних матчах и с серьeзными проблемами в обороне. После десяти туров у «Кудровки» 11 очков и 11-е место, а поражение от «Шахтера» (0:4) только подчеркнуло уязвимость команды в защите.В последних пяти встречах коллектив забил 4 мяча и пропустил 11. При этом дома результаты стабильнее – «Кудровка» не проигрывает на своeм поле уже шесть матчей подряд. Команда делает ставку на короткие розыгрыши и активную игру флангами, однако в завершающей стадии часто не хватает точности.

«Оболонь»

Киевская команда идeт немного выше – на 9-й позиции с 13 очками, но также испытывает трудности. Разгромное поражение от «Полесья» (0:4) стало тревожным сигналом. В последних пяти матчах «Оболонь» забила 4 и пропустила 7 голов, а оборона допускает системные ошибки при стандартных положениях.Тем не менее, команда неплохо смотрится в позиционных атаках и способна создавать моменты за счeт быстрых фланговых переходов. Проблема в том, что «Оболонь» редко играет стабильно – после удачного матча часто следует спад.

Факты о командах

«Кудровка»

  • Не проигрывает дома 6 матчей подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (за 5 игр)
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • Без побед в 3 последних турах

«Оболонь»

  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (за 5 игр)
  • Победила в 1 из 5 последних игр
  • Имеет 13 очков после 10 туров

Прогноз на матч «Кудровка» – «Оболонь»

Матч обещает быть равным и осторожным. Обе команды испытывают проблемы в обороне, но при этом создают моменты впереди. «Кудровка» играет активнее дома и может использовать слабые стороны «Оболони» в обороне, особенно при подачах со стандартов.Гости, в свою очередь, предпочтут действовать на контратаках, и при их скорости есть шанс реализовать моменты, особенно во втором тайме.Вероятнее всего, встреча пройдет в плотной борьбе и с небольшим количеством голов. «Кудровка» может воспользоваться преимуществом своего поля, однако и «Оболонь» способна забить в ответ.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Оболонь Кудровка
Другие прогнозы
31.10.2025
17:50
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
Победа Аль-Хиляля с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.65
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА - Пари НН
Победа ЦСКА с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка - Оболонь
Обе забьют
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 