31 октября на «Оболонь-Арене» состоится матч 11-го тура чемпионата Украины, где «Кудровка» примет «Оболонь». Обе команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в очках, но подходят к игре с разной динамикой результатов.

«Кудровка»

Команда переживает непростую серию: без побед в трeх последних матчах и с серьeзными проблемами в обороне. После десяти туров у «Кудровки» 11 очков и 11-е место, а поражение от «Шахтера» (0:4) только подчеркнуло уязвимость команды в защите.В последних пяти встречах коллектив забил 4 мяча и пропустил 11. При этом дома результаты стабильнее – «Кудровка» не проигрывает на своeм поле уже шесть матчей подряд. Команда делает ставку на короткие розыгрыши и активную игру флангами, однако в завершающей стадии часто не хватает точности.

«Оболонь»

Киевская команда идeт немного выше – на 9-й позиции с 13 очками, но также испытывает трудности. Разгромное поражение от «Полесья» (0:4) стало тревожным сигналом. В последних пяти матчах «Оболонь» забила 4 и пропустила 7 голов, а оборона допускает системные ошибки при стандартных положениях.Тем не менее, команда неплохо смотрится в позиционных атаках и способна создавать моменты за счeт быстрых фланговых переходов. Проблема в том, что «Оболонь» редко играет стабильно – после удачного матча часто следует спад.

Факты о командах

«Кудровка»

Не проигрывает дома 6 матчей подряд

В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (за 5 игр)

Пропускает в 10 матчах подряд

Без побед в 3 последних турах

«Оболонь»

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (за 5 игр)

Победила в 1 из 5 последних игр

Имеет 13 очков после 10 туров

Прогноз на матч «Кудровка» – «Оболонь»

Матч обещает быть равным и осторожным. Обе команды испытывают проблемы в обороне, но при этом создают моменты впереди. «Кудровка» играет активнее дома и может использовать слабые стороны «Оболони» в обороне, особенно при подачах со стандартов.Гости, в свою очередь, предпочтут действовать на контратаках, и при их скорости есть шанс реализовать моменты, особенно во втором тайме.Вероятнее всего, встреча пройдет в плотной борьбе и с небольшим количеством голов. «Кудровка» может воспользоваться преимуществом своего поля, однако и «Оболонь» способна забить в ответ.

Рекомендованные ставки