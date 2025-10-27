Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хайденхайм» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.90

27 октября 2025 8:33
Хайденхайм - Гамбург
28 окт. 2025, вторник 20:30 | Германия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку

28 октября на «Фойт-Арене» состоится матч второго раунда Кубка Германии, где «Хайденхайм» примет «Гамбург». Обе команды представляют Бундеслигу и подходят к встрече с переменным настроением: хозяева ищут стабильность, а гости стремятся подтвердить статус фаворита.

«Хайденхайм»

Клуб проводит противоречивый сезон. Команда демонстрирует неплохую атакующую игру, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне – 10 матчей подряд без «сухого» результата. За последние пять встреч «Хайденхайм» забил 5 голов и пропустил 8. После ничьей с «Вердером» (2:2) последовало поражение от «Хоффенхайма» (1:3), что вновь обнажило проблемы в защите. При этом дома команда традиционно действует смелее, часто забивает первой, но с трудом удерживает преимущество. Для выхода в следующий раунд Кубка потребуется максимальная концентрация.

«Гамбург»

«Гамбург» демонстрирует более организованную игру и находится в хорошей форме. Победа над «Пирмазенсом» (2:1) в предыдущем раунде Кубка показала, что команда серьeзно относится к турниру. В последних пяти матчах у клуба 7 забитых и всего 4 пропущенных мяча. После уверенного старта сезона были поражения от «РБ Лейпциг» и «Вольфсбурга», но в целом «Гамбург» остаeтся стабильным и способен навязать борьбу даже более статусным соперникам. Команда уверенно действует в позиционных атаках и редко отпускает инициативу.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Уверенно играет дома, но слабо защищается
  • Забивает в большинстве матчей на своeм поле

«Гамбург»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах против этого соперника
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Уверенно реализует моменты
  • Играет надeжно в обороне и часто контролирует темп

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
20.09.2025
Хайденхайм

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Гамбург»

Обе команды делают акцент на атакующем футболе, что повышает вероятность результативного сценария. «Хайденхайм» будет стараться воспользоваться преимуществом домашнего поля и начнeт активно, но уязвимость в обороне может сыграть против него. «Гамбург» выглядит более сбалансировано и опытно, особенно при переходах из обороны в атаку. Вероятно, гости заберут инициативу, но и хозяева способны ответить голом. Матч обещает быть напряжeнным, с шансами обеих сторон отличиться. Наиболее логичный вариант – ставка на обмен голами при минимальном преимуществе гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Победа «Гамбурга» или ничья (X2) – коэффициент 1.75

1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Кубок Гамбург Хайденхайм
Другие прогнозы
27.10.2025
19:30
1.87
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат - Сочи
Победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 голов
27.10.2025
20:00
1.85
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор - Ризеспор
Победа «Самсунспора»
28.10.2025
20:30
1.90
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче - Наполи
Обе забьют – да
28.10.2025
20:30
2.25
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт - Боруссия Д
Победа «Боруссии Дортмунд»
28.10.2025
20:30
1.90
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм - Гамбург
Обе забьют – да
28.10.2025
21:00
1.80
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Аль-Наср - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Насра»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 