26 октября 2025 года в 12:00 состоится поединок 26-го тура чемпионата Казахстана. «Улытау» встретится с «Тоболом».

«Улытау»

«Улытау» занимает 10-е место с 23 очками (6 побед, 5 ничьих, 14 поражений, разница мячей 22–38). Команда в относительной безопасности от вылета, дома набрала 14 очков в 12 матчах (4 победы, 2 ничьи).

Последние три игры:

Улытау – Кайсар 1:1

Улытау – Атырау 1:5

Улытау – Актобе 2:1

«Тобол»

«Тобол» – 3-е место с 51 очком (15 побед, 6 ничьих, 4 поражения, разница мячей 42–17). Выездная форма отличная – 26 очков в 12 играх, 8 побед. Как обладатели Кубка 2025, они уже в еврокубках, но для топ-2 нужны очки.

Последние три игры:

Жетысу – Тобол 1:2

Ордабасы – Тобол 0:2

Тобол – Кайсар 1:1

Очные встречи

Тобол – Улытау 2:0

Прогноз на матч «Улытау» – «Тобол»

Улытау забивает дома в 70% игр, но топ-команды их разбирают (1,8 гола пропущено). Тобол на выезде выигрывает 67% против середняков. Считаем, что и сейчас гости будут ближе к успеху.

Прогноз: победа «Тобола», коэффициент – 1.87. Прогноз на счет – 1:2.