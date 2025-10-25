Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Улытау» - «Тобол»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.87

25 октября 2025 11:07
Улытау - Тобол
26 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Тобола»
Сделать ставку

26 октября 2025 года в 12:00 состоится поединок 26-го тура чемпионата Казахстана. «Улытау» встретится с «Тоболом».

«Улытау»

«Улытау» занимает 10-е место с 23 очками (6 побед, 5 ничьих, 14 поражений, разница мячей 22–38). Команда в относительной безопасности от вылета, дома набрала 14 очков в 12 матчах (4 победы, 2 ничьи).

Последние три игры:

  • Улытау – Кайсар 1:1
  • Улытау – Атырау 1:5
  • Улытау – Актобе 2:1

«Тобол»

«Тобол» – 3-е место с 51 очком (15 побед, 6 ничьих, 4 поражения, разница мячей 42–17). Выездная форма отличная – 26 очков в 12 играх, 8 побед. Как обладатели Кубка 2025, они уже в еврокубках, но для топ-2 нужны очки.

Последние три игры:

  • Жетысу – Тобол 1:2
  • Ордабасы – Тобол 0:2
  • Тобол – Кайсар 1:1

Очные встречи

  • Тобол – Улытау 2:0

Прогноз на матч «Улытау» – «Тобол»

Улытау забивает дома в 70% игр, но топ-команды их разбирают (1,8 гола пропущено). Тобол на выезде выигрывает 67% против середняков. Считаем, что и сейчас гости будут ближе к успеху.

Прогноз: победа «Тобола», коэффициент – 1.87. Прогноз на счет – 1:2.

1.87
Победа «Тобола»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Тобол Улытау
Другие прогнозы
25.10.2025
16:00
2.05
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе - Лечче
Победа «Удинезе»
25.10.2025
16:00
1.95
Италия. Серия А, 8 тур
Парма - Комо
Победа «Комо»
25.10.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт - Санкт-Паули
Победа «Айнтрахта Франкфурт»
25.10.2025
16:30
1.70
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм - Хайденхайм
Победа «Хоффенхайма»
25.10.2025
16:30
2.00
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург - Вольфсбург
Победа «Гамбурга»
25.10.2025
16:30
1.75
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпцига»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 