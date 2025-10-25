Введите ваш ник на сайте
«СК Полтава» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.37

25 октября 2025 10:11
Полтава - Колос
26 окт. 2025, воскресенье 14:00 | Украина. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.37
Победа «Колоса»
Сделать ставку

26 октября на стадионе «Звезда» в Полтаве состоится матч десятого тура украинской Премьер-лиги. «СК Полтава» примет «Колос» в противостоянии, где хозяева попытаются прервать серию поражений, а гости – вернуть уверенность после неудачной серии.

«СК Полтава»

После девяти туров команда замыкает таблицу с четырьмя очками. В прошлом туре полтавчане уступили «Оболони» (1:2), продлив серию поражений до четырeх матчей. Проблемы команды очевидны: слабая оборона (12 пропущенных мячей за последние пять встреч) и низкая результативность – всего один гол за тот же период. «СК Полтава» часто начинает матчи активно, но быстро теряет инициативу. Команда пропускает в семи играх подряд и не может наладить взаимодействие между линиями. Особенно заметно, что команда испытывает трудности при стандартах и позиционной защите.

«Колос»

Коллектив из Ковалевки после девяти туров занимает седьмое место с 14 очками. В последних турах форма «Колоса» ухудшилась: три поражения подряд в чемпионате, но при этом команда сохраняет атакующий потенциал – забивает в четырeх матчах подряд. Встреча с «ЛНЗ» (0:1) показала, что команде не хватает точности в завершающей фазе, хотя контроль над игрой был уверенным. За последние пять матчей «Колос» забил один гол и пропустил шесть. Команда предпочитает играть на контратаках, активно использует фланги и подачу в штрафную, но нуждается в стабильности.

Факты о командах

«СК Полтава»

  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 0.20 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Слабая игра дома: 1 забитый мяч за 3 домашних встречи

«Колос»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • Пропускает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч «СК Полтава» – «Колос»

Обе команды переживают непростой отрезок, но потенциал гостей заметно выше. «СК Полтава» испытывает серьезные трудности в обороне и не демонстрирует уверенной игры даже дома. «Колос» также находится в кризисе, однако статистика говорит о большей собранности и опыте коллектива. Гости чаще забивают и стабильнее проводят концовки матчей. Ожидать яркой игры не стоит – обе стороны будут действовать осторожно, особенно в первом тайме. Вероятен матч с малым количеством голов, но преимущество в классе должно помочь «Колосу» как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Колоса» – коэффициент 1.37
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.37
Победа «Колоса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Колос Полтава
