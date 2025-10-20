Введите ваш ник на сайте
ЦСКА – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.70

20 октября 2025 9:04
ЦСКА - Акрон
21 окт. 2025, вторник 20:30 | Россия. Кубок, группа D, 6 тур
Перейти в онлайн матча
Победа ЦСКА с форой (-1)
21 октября в Москве состоится матч шестого тура Кубка России между ЦСКА и «Акроном». Армейцы подходят к встрече в роли фаворита, а гости из Тольятти попытаются прервать серию поражений и реабилитироваться за неудачи в турнире.

ЦСКА

Москвичи провели плотный отрезок и продолжают удерживать высокий темп. В последней кубковой встрече ЦСКА уверенно прошeл «Локомотив» по пенальти (0:0, 4:2), продемонстрировав организованную оборону и стабильность в игре без мяча. Команда не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей, а в последних пяти встречах забила 7 голов при 6 пропущенных. Средний показатель результативности – 1.4 гола за игру, что говорит о регулярной опасности у ворот соперников. Несмотря на осечки в чемпионате, армейцы стабильно держат уровень в Кубке и традиционно нацелены на финал.

«Акрон»

Тольяттинский клуб переживает спад. В Кубке России команда уступила трижды подряд, включая поражение от «Балтики» (0:3), и продолжает пропускать почти в каждом матче. За последние пять игр – 9 пропущенных мячей и лишь 4 забитых. Средняя результативность – 0.8 гола за игру. Однако в Премьер-лиге «Акрон» недавно сумел сыграть вничью с «Зенитом» и обыграть «Пари НН», что добавило уверенности. В Кубке ситуация сложнее: команда не справляется с более опытными соперниками и теряет концентрацию в концовках матчей.

Факты о командах

ЦСКА

  • Не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей
  • В последних 5 играх: 7 забитых и 6 пропущенных
  • Средние показатели: 1.4 забитого и 1.2 пропущенного
  • Победа над «Локомотивом» по пенальти в последнем матче Кубка

«Акрон»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Кубка России
  • Пропускает в 14 из 16 последних игр
  • В последних 5 матчах: 4 забитых и 9 пропущенных
  • Средние показатели: 0.8 забитого и 1.8 пропущенного

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
10
Забитых мячей
3
2.5
В среднем за матч
0.75
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
3 : 1
24.08.2025
Акрон
Россия. Кубок, 2 тур
Акрон
1 : 1
12.08.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Акрон
1 : 2
16.03.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4 : 0
24.08.2024
Акрон

Прогноз на матч ЦСКА – «Акрон»

ЦСКА значительно превосходит соперника по качеству состава и стабильности. «Акрон» испытывает проблемы в защите и не способен противостоять командам уровня армейцев в высоком темпе. Даже с учeтом плотного графика москвичи выглядят фаворитом и должны уверенно контролировать игру. Ожидается матч с преимуществом хозяев по владению и моментам, а гости вряд ли смогут удержать сухие ворота. При этом ЦСКА часто допускает осечки в обороне, поэтому не исключeн гол от «Акрона».

Рекомендованные ставки

  • Победа ЦСКА с форой (-1) – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – коэффициент 2.10

Победа ЦСКА с форой (-1)
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Акрон ЦСКА
