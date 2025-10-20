Введите ваш ник на сайте
«Эюпспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.82

20 октября 2025 9:00
Эюпспор - Касымпаша
20 окт. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
Фора «Касымпаши» (0)
20 октября на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле состоится матч 9 тура Суперлиги, где «Эюпспор» примет «Касымпашу». Хозяева пытаются выйти из кризиса, а гости набрали ход и постепенно поднимаются в середину таблицы.

«Эюпспор»

Клуб проводит слабый старт сезона и продолжает буксовать – всего 5 очков после 8 туров и лишь одна победа с начала чемпионата. Команда не может выиграть 5 матчей подряд, а еe атака фактически парализована – 0 голов за последние 5 игр. «Эюпспор» много обороняется и старается не рисковать, но при этом регулярно допускает позиционные ошибки. Средний показатель пропущенных мячей – 0.8 за игру, что неплохо, но без голов результата достичь невозможно. Основная задача сейчас – вернуть уверенность в атаке и улучшить реализацию моментов.

«Касымпаша»

Гости, напротив, выглядят собранно и прагматично. Они не проигрывают 5 матчей подряд и стабильно набирают очки. Последняя игра с «Коньяспором» (1:1) продлила успешную серию. Команда действует сбалансированно – в пяти последних встречах забила 5 голов и пропустила лишь 3. Средние показатели – 1 забитый и 0.6 пропущенного за игру. В атаке выделяется Хабиб Гуйе, уже забивший трижды. «Касымпаша» уверенно держит структуру и играет надeжно на выезде, что делает еe фаворитом предстоящего матча.

Факты о командах

«Эюпспор»

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • Не забивает в 5 последних играх
  • Средние показатели: 0.0 забитого и 0.8 пропущенного за игру
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • 5 очков после 8 туров

«Касымпаша»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 5 забитых и 3 пропущенных
  • Средние показатели: 1.0 забитого и 0.6 пропущенного
  • Идeт на 11 месте с 9 очками

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
5
0.67
В среднем за матч
1.67
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
2 : 0
20.10.2025
Касымпаша
Турция. Суперлига, 35 тур
Эюпспор
0 : 3
10.05.2025
Касымпаша
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
2 : 0
13.12.2024
Эюпспор

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Касымпаша»

Форма «Эюпспора» внушает тревогу – команда потеряла уверенность в атаке и играет без остроты впереди. «Касымпаша» же прибавляет с каждым туром и демонстрирует надeжную оборонительную игру с упором на быстрые переходы. При таком раскладе гости выглядят более готовыми к победе. Вероятно, матч получится осторожным: «Эюпспор» постарается избежать очередного поражения, но шансов на три очка немного. Рациональной выглядит ставка на непоражение гостей и низкий тотал.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Касымпаши» (0) – коэффициент 1.82
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Фора «Касымпаши» (0)
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Касымпаша Эюпспор
18+
  • Читайте нас: 