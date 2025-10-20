20 октября на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле состоится матч 9 тура Суперлиги, где «Эюпспор» примет «Касымпашу». Хозяева пытаются выйти из кризиса, а гости набрали ход и постепенно поднимаются в середину таблицы.

«Эюпспор»

Клуб проводит слабый старт сезона и продолжает буксовать – всего 5 очков после 8 туров и лишь одна победа с начала чемпионата. Команда не может выиграть 5 матчей подряд, а еe атака фактически парализована – 0 голов за последние 5 игр. «Эюпспор» много обороняется и старается не рисковать, но при этом регулярно допускает позиционные ошибки. Средний показатель пропущенных мячей – 0.8 за игру, что неплохо, но без голов результата достичь невозможно. Основная задача сейчас – вернуть уверенность в атаке и улучшить реализацию моментов.

«Касымпаша»

Гости, напротив, выглядят собранно и прагматично. Они не проигрывают 5 матчей подряд и стабильно набирают очки. Последняя игра с «Коньяспором» (1:1) продлила успешную серию. Команда действует сбалансированно – в пяти последних встречах забила 5 голов и пропустила лишь 3. Средние показатели – 1 забитый и 0.6 пропущенного за игру. В атаке выделяется Хабиб Гуйе, уже забивший трижды. «Касымпаша» уверенно держит структуру и играет надeжно на выезде, что делает еe фаворитом предстоящего матча.

Факты о командах

«Эюпспор»

Не выигрывает в 5 матчах подряд

Не забивает в 5 последних играх

Средние показатели: 0.0 забитого и 0.8 пропущенного за игру

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

5 очков после 8 туров

«Касымпаша»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 3 матчах подряд

В последних 5 играх: 5 забитых и 3 пропущенных

Средние показатели: 1.0 забитого и 0.6 пропущенного

Идeт на 11 месте с 9 очками

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Касымпаша»

Форма «Эюпспора» внушает тревогу – команда потеряла уверенность в атаке и играет без остроты впереди. «Касымпаша» же прибавляет с каждым туром и демонстрирует надeжную оборонительную игру с упором на быстрые переходы. При таком раскладе гости выглядят более готовыми к победе. Вероятно, матч получится осторожным: «Эюпспор» постарается избежать очередного поражения, но шансов на три очка немного. Рациональной выглядит ставка на непоражение гостей и низкий тотал.

