20 октября на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле состоится матч 9 тура Суперлиги, где «Эюпспор» примет «Касымпашу». Хозяева пытаются выйти из кризиса, а гости набрали ход и постепенно поднимаются в середину таблицы.
«Эюпспор»
Клуб проводит слабый старт сезона и продолжает буксовать – всего 5 очков после 8 туров и лишь одна победа с начала чемпионата. Команда не может выиграть 5 матчей подряд, а еe атака фактически парализована – 0 голов за последние 5 игр. «Эюпспор» много обороняется и старается не рисковать, но при этом регулярно допускает позиционные ошибки. Средний показатель пропущенных мячей – 0.8 за игру, что неплохо, но без голов результата достичь невозможно. Основная задача сейчас – вернуть уверенность в атаке и улучшить реализацию моментов.
«Касымпаша»
Гости, напротив, выглядят собранно и прагматично. Они не проигрывают 5 матчей подряд и стабильно набирают очки. Последняя игра с «Коньяспором» (1:1) продлила успешную серию. Команда действует сбалансированно – в пяти последних встречах забила 5 голов и пропустила лишь 3. Средние показатели – 1 забитый и 0.6 пропущенного за игру. В атаке выделяется Хабиб Гуйе, уже забивший трижды. «Касымпаша» уверенно держит структуру и играет надeжно на выезде, что делает еe фаворитом предстоящего матча.
Факты о командах
«Эюпспор»
- Не выигрывает в 5 матчах подряд
- Не забивает в 5 последних играх
- Средние показатели: 0.0 забитого и 0.8 пропущенного за игру
- Пропускает в 4 из 5 последних матчей
- 5 очков после 8 туров
«Касымпаша»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 3 матчах подряд
- В последних 5 играх: 5 забитых и 3 пропущенных
- Средние показатели: 1.0 забитого и 0.6 пропущенного
- Идeт на 11 месте с 9 очками
Прогноз на матч «Эюпспор» – «Касымпаша»
Форма «Эюпспора» внушает тревогу – команда потеряла уверенность в атаке и играет без остроты впереди. «Касымпаша» же прибавляет с каждым туром и демонстрирует надeжную оборонительную игру с упором на быстрые переходы. При таком раскладе гости выглядят более готовыми к победе. Вероятно, матч получится осторожным: «Эюпспор» постарается избежать очередного поражения, но шансов на три очка немного. Рациональной выглядит ставка на непоражение гостей и низкий тотал.
Рекомендованные ставки
- Фора «Касымпаши» (0) – коэффициент 1.82
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85