«Неман» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.80

18 октября 2025 15:01
Неман - Нафтан
19 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 25 тур
В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре белорусской Высшей лиги встречаются «Неман» и «Нафтан». Игра состоится в Гродно, начало – в 17:00 (мск).

«Неман»

Команда Игоря Ковалевича располагается на 8-й позиции, набрав 35 очков. «Неман» добыл 11 побед, 2 ничбих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 32:23.

Последние результаты «Немана» в Высшей лиге:

  • 15.10.25 «Слуцк» – «Неман» – 2:1;
  • 10.10.25 «Неман» – «Арсенал» – 1:0;
  • 04.10.25 «Неман» – «Торпедо-БелАЗ» – 1:1.

«Нафтан»

«Нафтан» набрал 25 очков и занимает 13-е место. Подопечные Альберта Рыбака добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 31:42.

Предыдущие результаты «Нафтана» в Высшей лиге:

  • 04.10.25 «Нафтан» – «Гомель» – 5:3;
  • 25.09.25 «Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан» – 4:2;
  • 19.09.25 «Нафтан» – «Молодечно» – 5:0.

Очные встречи в Высшей лиге

  • 20.05.25 «Нафтан» – «Неман» – 1:3;
  • 25.09.24 «Нафтан» – «Неман» – 0:0;
  • 16.03.24 «Неман» – «Нафтан» – 2:1;
  • 02.12.23 «Неман» – «Нафтан» – 6:1;
  • 07.07.23 «Нафтан» – «Неман» – 0:3.

Прогноз на матч «Неман» – «Нафтан»

«Нафтану» очень нужны очки, чтобы отдалиться от зоны переходных матчей. Однако хозяева хотят реабилитироваться за поражение в прошлом туре.

  • Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.80.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 7.90.

Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Нафтан Неман
