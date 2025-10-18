18 октября 2025 15:01
Неман - Нафтан
19 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 25 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре белорусской Высшей лиги встречаются «Неман» и «Нафтан». Игра состоится в Гродно, начало – в 17:00 (мск).
«Неман»
Команда Игоря Ковалевича располагается на 8-й позиции, набрав 35 очков. «Неман» добыл 11 побед, 2 ничбих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 32:23.
Последние результаты «Немана» в Высшей лиге:
- 15.10.25 «Слуцк» – «Неман» – 2:1;
- 10.10.25 «Неман» – «Арсенал» – 1:0;
- 04.10.25 «Неман» – «Торпедо-БелАЗ» – 1:1.
«Нафтан»
«Нафтан» набрал 25 очков и занимает 13-е место. Подопечные Альберта Рыбака добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 31:42.
Предыдущие результаты «Нафтана» в Высшей лиге:
- 04.10.25 «Нафтан» – «Гомель» – 5:3;
- 25.09.25 «Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан» – 4:2;
- 19.09.25 «Нафтан» – «Молодечно» – 5:0.
Очные встречи в Высшей лиге
- 20.05.25 «Нафтан» – «Неман» – 1:3;
- 25.09.24 «Нафтан» – «Неман» – 0:0;
- 16.03.24 «Неман» – «Нафтан» – 2:1;
- 02.12.23 «Неман» – «Нафтан» – 6:1;
- 07.07.23 «Нафтан» – «Неман» – 0:3.
Прогноз на матч «Неман» – «Нафтан»
«Нафтану» очень нужны очки, чтобы отдалиться от зоны переходных матчей. Однако хозяева хотят реабилитироваться за поражение в прошлом туре.
- Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.80.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 7.90.
