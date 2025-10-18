В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре белорусской Высшей лиги встречаются «Неман» и «Нафтан». Игра состоится в Гродно, начало – в 17:00 (мск).

«Неман»

Команда Игоря Ковалевича располагается на 8-й позиции, набрав 35 очков. «Неман» добыл 11 побед, 2 ничбих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 32:23.

Последние результаты «Немана» в Высшей лиге:

15.10.25 «Слуцк» – «Неман» – 2:1;

10.10.25 «Неман» – «Арсенал» – 1:0;

04.10.25 «Неман» – «Торпедо-БелАЗ» – 1:1.

«Нафтан»

«Нафтан» набрал 25 очков и занимает 13-е место. Подопечные Альберта Рыбака добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 31:42.

Предыдущие результаты «Нафтана» в Высшей лиге:

04.10.25 «Нафтан» – «Гомель» – 5:3;

25.09.25 «Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан» – 4:2;

19.09.25 «Нафтан» – «Молодечно» – 5:0.

Очные встречи в Высшей лиге

20.05.25 «Нафтан» – «Неман» – 1:3;

25.09.24 «Нафтан» – «Неман» – 0:0;

16.03.24 «Неман» – «Нафтан» – 2:1;

02.12.23 «Неман» – «Нафтан» – 6:1;

07.07.23 «Нафтан» – «Неман» – 0:3.

Прогноз на матч «Неман» – «Нафтан»

«Нафтану» очень нужны очки, чтобы отдалиться от зоны переходных матчей. Однако хозяева хотят реабилитироваться за поражение в прошлом туре.