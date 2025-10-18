Введите ваш ник на сайте
«Аланьяспор» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 2.55

18 октября 2025 14:21
Аланьяспор - Гезтепе
19 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 9 тур
2.55
Победа «Гезтепе»
В воскресенье, 19 октября в 9-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Аланьяспор» и «Гезтепе». Матч пройдет в Аланье, начало – в 17:00 (мск).

«Аланьяспор»

Команда Сами Угурлу располагается на 9-й позиции, набрав 10 очков. «Аланьяспор» добыл 2 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 10:9.

Последние результаты «Аланьяспора» в Суперлиге:

  • 04.10.25 «Генчлербирлиги» – «Аланьяспор» – 2:2;
  • 26.09.25 «Аланьяспор» – «Галатасарай» – 0:1;
  • 21.09.25 «Истанбул» – «Аланьяспор» – 1:1.

«Гезтепе»

«Гезтепе» набрал 16 очков и занимает 3-е место. Подопечные Станимира Стойлова добыли 4 победы и 4 раза сыграли вничью, разница мячей – 11:2.

Предыдущие результаты «Гезтепе» в Суперлиге:

  • 05.10.25 «Гезтепе» – «Истанбул» – 1:0;
  • 27.09.25 «Эюпспор» – «Гезтепе» – 0:0;
  • 19.09.25 «Гезтепе» – «Бешикташ» – 3:0.

Очные встречи в Суперлиге

  • 02.02.25 «Гезтепе» – «Аланьяспор» – 0:1;
  • 23.08.24 «Аланьяспор» – «Гезтепе» – 1:1;
  • 19.03.22 «Гезтепе» – «Аланьяспор» – 0:2;
  • 31.10.21 «Аланьяспор» – «Гезтепе» – 2:2;
  • 04.03.21 «Аланьяспор» – «Гезтепе» – 1:1.

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Гезтепе»

Гости выглядят фаворитом поединка. «Гезтепе» пропустил лишь 2 гола в 8 турах – это лучшая оборона лиги.

  • Прогноз – П2 с кф. 2.55.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 12.00.

2.55
Победа «Гезтепе»
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Гезтепе Аланьяспор
  • Читайте нас: 