Аланьяспор - Гезтепе
19 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 9 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 19 октября в 9-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Аланьяспор» и «Гезтепе». Матч пройдет в Аланье, начало – в 17:00 (мск).
«Аланьяспор»
Команда Сами Угурлу располагается на 9-й позиции, набрав 10 очков. «Аланьяспор» добыл 2 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 10:9.
Последние результаты «Аланьяспора» в Суперлиге:
- 04.10.25 «Генчлербирлиги» – «Аланьяспор» – 2:2;
- 26.09.25 «Аланьяспор» – «Галатасарай» – 0:1;
- 21.09.25 «Истанбул» – «Аланьяспор» – 1:1.
«Гезтепе»
«Гезтепе» набрал 16 очков и занимает 3-е место. Подопечные Станимира Стойлова добыли 4 победы и 4 раза сыграли вничью, разница мячей – 11:2.
Предыдущие результаты «Гезтепе» в Суперлиге:
- 05.10.25 «Гезтепе» – «Истанбул» – 1:0;
- 27.09.25 «Эюпспор» – «Гезтепе» – 0:0;
- 19.09.25 «Гезтепе» – «Бешикташ» – 3:0.
Очные встречи в Суперлиге
- 02.02.25 «Гезтепе» – «Аланьяспор» – 0:1;
- 23.08.24 «Аланьяспор» – «Гезтепе» – 1:1;
- 19.03.22 «Гезтепе» – «Аланьяспор» – 0:2;
- 31.10.21 «Аланьяспор» – «Гезтепе» – 2:2;
- 04.03.21 «Аланьяспор» – «Гезтепе» – 1:1.
Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Гезтепе»
Гости выглядят фаворитом поединка. «Гезтепе» пропустил лишь 2 гола в 8 турах – это лучшая оборона лиги.
- Прогноз – П2 с кф. 2.55.
- Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 12.00.
