«Кайсериспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.75

18 октября 2025 14:50
Кайсериспор - Самсунспор
19 окт. 2025, воскресенье 14:30 | Турция. Суперлига, 9 тур
В воскресенье, 19 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги встречаются «Кайсериспор» и «Самсунспор». Игра состоится в Кайсери, начало – в 14:30 (мск).

«Кайсериспор»

Команда Радомира Джаловича находится на предпоследней позиции, набрав 5 очков. «Кайсериспор» 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:17.

Последние результаты «Кайсериспора» в Суперлиге:

  • 03.10.25 «Трабзонспор» – «Кайсериспор» – 4:0;
  • 28.09.25 «Кайсериспор» – «Генчлербирлиги» – 1:1;
  • 24.09.25 «Кайсериспор» – «Бешикташ» – 0:4.

«Самсунспор»

«Самсунспор» набрал 13 очков и занимает 7-е место. Подопечные Томаса Райса добыли 3 победы, 4 ничьих и потерпели 1 поражение, разница мячей – 10:8.

Предыдущие результаты «Самсунспора»:

  • 05.10.25 «Самсунспор» – «Фенербахче» – 0:0 Суперлига;
  • 02.10.25 «Легия» – «Самсунспор» – 0:1 ЛК;
  • 27.09.25 «Газиантеп» – «Самсунспор» – 2:2 Суперлига.

Очные встречи в Суперлиге

  • 01.06.25 «Самсунспор» – «Кайсериспор» – 2:1;
  • 11.01.25 «Кайсериспор» – «Самсунспор» – 0:1;
  • 25.01.24 «Самсунспор» – «Кайсериспор» – 2:0;
  • 27.08.23 «Кайсериспор» – «Самсунспор» – 2:1.

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Самсунспор»

Хозяева смогут потрепать нервы участнику еврокубков.

  • Прогноз – «обе забьют – да» с кф. 1.75.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Самсунспор Кайсериспор
