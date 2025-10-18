В воскресенье, 19 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги встречаются «Кайсериспор» и «Самсунспор». Игра состоится в Кайсери, начало – в 14:30 (мск).

«Кайсериспор»

Команда Радомира Джаловича находится на предпоследней позиции, набрав 5 очков. «Кайсериспор» 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:17.

Последние результаты «Кайсериспора» в Суперлиге:

03.10.25 «Трабзонспор» – «Кайсериспор» – 4:0;

28.09.25 «Кайсериспор» – «Генчлербирлиги» – 1:1;

24.09.25 «Кайсериспор» – «Бешикташ» – 0:4.

«Самсунспор»

«Самсунспор» набрал 13 очков и занимает 7-е место. Подопечные Томаса Райса добыли 3 победы, 4 ничьих и потерпели 1 поражение, разница мячей – 10:8.

Предыдущие результаты «Самсунспора»:

05.10.25 «Самсунспор» – «Фенербахче» – 0:0 Суперлига;

02.10.25 «Легия» – «Самсунспор» – 0:1 ЛК;

27.09.25 «Газиантеп» – «Самсунспор» – 2:2 Суперлига.

Очные встречи в Суперлиге

01.06.25 «Самсунспор» – «Кайсериспор» – 2:1;

11.01.25 «Кайсериспор» – «Самсунспор» – 0:1;

25.01.24 «Самсунспор» – «Кайсериспор» – 2:0;

27.08.23 «Кайсериспор» – «Самсунспор» – 2:1.

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Самсунспор»

Хозяева смогут потрепать нервы участнику еврокубков.