«Полесье» - «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.78

17 октября 2025 14:15
Полесье - Шахтер
18 окт. 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 9 тур
18 октября 2025 года в 18:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. «Полесье» встретится с одним из претендентов на титул – «Шахтером».

«Полесье»

«Полесье» не лучшим образом стартовало в новой кампании, но довольно быстро перевернуло ситуацию на свою пользу. В последних турах команда Руслана Ротаня принялась исправно набирать очки и поднялась на 4-ю строчку в таблице УПЛ.

Последние три игры:

  • Полесье – Колос 2:1
  • Полесье – СК Полтава 4:0
  • Верес – Полесье 1:4

«Шахтер»

Перед паузой на международные матчи «горняки» выдали «интересный концерт», умудрившись потерпеть разгромное поражение в поединке с далеко не самым сильным «ЛНЗ». Подопечные Арда Турана предпочитают атакующий стиль игры, но при этом допускают массу огрехов у своих ворот. Как бы та ни было, на данный момент именно «Шахтер» лидирует в УПЛ.

Последние три игры:

  • Шахтер – ЛНЗ 1:4
  • Абердин – Шахтер 2:3
  • Рух – Шахтер 0:4

Очные встречи

  • Полесье – Шахтер 0:1
  • Полесье – Шахтер 1:0
  • Шахтер – Полесье 1:0

Прогноз на матч «Полесье» – «Шахтер»

«Полесье» стабильно дает бой «Шахтеру» и сейчас «горняков» также ждет далеко не самый простой визит к команде Ротаня. «Горняки» попробуют сыграть первым номером, но «Полесью» по силам отыскать бреши в не самой надежной защите соперника.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.78. Прогноз на счет – 1:1.

Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Шахтер Полесье
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
