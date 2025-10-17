18 октября 2025 года в 18:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. «Полесье» встретится с одним из претендентов на титул – «Шахтером».
«Полесье»
«Полесье» не лучшим образом стартовало в новой кампании, но довольно быстро перевернуло ситуацию на свою пользу. В последних турах команда Руслана Ротаня принялась исправно набирать очки и поднялась на 4-ю строчку в таблице УПЛ.
Последние три игры:
- Полесье – Колос 2:1
- Полесье – СК Полтава 4:0
- Верес – Полесье 1:4
«Шахтер»
Перед паузой на международные матчи «горняки» выдали «интересный концерт», умудрившись потерпеть разгромное поражение в поединке с далеко не самым сильным «ЛНЗ». Подопечные Арда Турана предпочитают атакующий стиль игры, но при этом допускают массу огрехов у своих ворот. Как бы та ни было, на данный момент именно «Шахтер» лидирует в УПЛ.
Последние три игры:
- Шахтер – ЛНЗ 1:4
- Абердин – Шахтер 2:3
- Рух – Шахтер 0:4
Очные встречи
- Полесье – Шахтер 0:1
- Полесье – Шахтер 1:0
- Шахтер – Полесье 1:0
Прогноз на матч «Полесье» – «Шахтер»
«Полесье» стабильно дает бой «Шахтеру» и сейчас «горняков» также ждет далеко не самый простой визит к команде Ротаня. «Горняки» попробуют сыграть первым номером, но «Полесью» по силам отыскать бреши в не самой надежной защите соперника.
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.78. Прогноз на счет – 1:1.