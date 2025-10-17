17 октября 2025 14:59
Бавария - Боруссия Д
18 окт. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 7 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября, в центральном матче 7-го тура Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Боруссия» Д. Игра состоится в Мюнхене, начало – в 19:30 (мск).
«Бавария»
Команда Венсана Компани лидирует в чемпионате Германии, набрав 18 очков. «Бавария» добыла 6 побед в 6 турах, разница мячей – 25:3.
Последние результаты «Баварии»:
- 04.10.25 «Айнтрахт» – «Бавария» – 0:3 Бундеслига;
- 30.09.25 «Пафос» – «Бавария» – 1:5 ЛЧ;
- 26.09.24 «Бавария» – «Вердер» – 4:0 Бундеслига.
«Боруссия» Д
«Боруссия» набрала 14 очков и занимает 2-е место. Подопечные Нико Ковача добыли 4 победы и 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 12:4.
Предыдущие результаты «Боруссии» Д:
- 04.10.25 «Боруссия» Д – РБ «Лейпциг» – 1:1 Бундеслига;
- 01.10.25 «Боруссия» Д – «Атлетик» – 4:1 ЛЧ;
- 27.09.25 «Майнц» – «Боруссия» Д – 0:2 Бундеслига.
Очные встречи в Бундеслиге
- 12.04.25 «Бавария» – «Боруссия» Д – 2:2;
- 30.11.24 «Боруссия» Д – «Бавария» – 1:1;
- 30.03.24 «Бавария» – «Боруссия» Д – 0:2;
- 04.11.23 «Боруссия» Д – «Бавария» – 0:4;
- 01.04.23 «Бавария» – «Боруссия» Д – 4:2.
Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия» Д
В прошлом сезоне дортмундцы дважды отобрали очки у «Баварии», но сейчас ожидаем победы мюнхенцев.
Прогноз – «обе забьют – да» с кф. 1.57. Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 10.0.
