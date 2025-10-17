Введите ваш ник на сайте
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.57

17 октября 2025 14:59
Бавария - Боруссия Д
18 окт. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 7 тур
В субботу, 18 октября, в центральном матче 7-го тура Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Боруссия» Д. Игра состоится в Мюнхене, начало – в 19:30 (мск).

«Бавария»

Команда Венсана Компани лидирует в чемпионате Германии, набрав 18 очков. «Бавария» добыла 6 побед в 6 турах, разница мячей – 25:3.

Последние результаты «Баварии»:

  • 04.10.25 «Айнтрахт» – «Бавария» – 0:3 Бундеслига;
  • 30.09.25 «Пафос» – «Бавария» – 1:5 ЛЧ;
  • 26.09.24 «Бавария» – «Вердер» – 4:0 Бундеслига.

«Боруссия» Д

«Боруссия» набрала 14 очков и занимает 2-е место. Подопечные Нико Ковача добыли 4 победы и 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 12:4.

Предыдущие результаты «Боруссии» Д:

  • 04.10.25 «Боруссия» Д – РБ «Лейпциг» – 1:1 Бундеслига;
  • 01.10.25 «Боруссия» Д – «Атлетик» – 4:1 ЛЧ;
  • 27.09.25 «Майнц» – «Боруссия» Д – 0:2 Бундеслига.

Очные встречи в Бундеслиге

  • 12.04.25 «Бавария» – «Боруссия» Д – 2:2;
  • 30.11.24 «Боруссия» Д – «Бавария» – 1:1;
  • 30.03.24 «Бавария» – «Боруссия» Д – 0:2;
  • 04.11.23 «Боруссия» Д – «Бавария» – 0:4;
  • 01.04.23 «Бавария» – «Боруссия» Д – 4:2.

Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия» Д

В прошлом сезоне дортмундцы дважды отобрали очки у «Баварии», но сейчас ожидаем победы мюнхенцев.

Прогноз – «обе забьют – да» с кф. 1.57. Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 10.0.

Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария
