Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Манчестер Сити» - «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.63

17 октября 2025 14:38
Манчестер Сити - Эвертон
18 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Победа «Ман Сити» с форой -1
Сделать ставку

18 октября 2025 года в 17:00 состоится поединок 8-го тура английской Премьер-Лиги. На «Этихад Стэдиум» в гости к «Манчестер Сити» пожалует «Эвертон».

«Манчестер Сити»

«Горожане» выдали не самый ровный старт сезона, но постепенно обретают очертания команды, которая готова бороться за титул. Сейчас «Сити» Гвардиолы отстает от лидера всего лишь на 3 очка.

Недавняя выездная победа над «Брентфордом» со счетом 1:0 показала, что «Сити» может выгрызать результат даже в не самые яркие дни – качество, которое часто становится решающим в чемпионской гонке.

Последние три игры:

  • Брентфорд – Ман Сити 0:1
  • Монако – Ман Сити 2:2
  • Ман Сити – Бернли 5:1

«Эвертон»

Дэвид Мойес ставит перед своими игроками задачу пробиться в еврокубки и на данном этапе, «Эвертон» подтверждает свои амбиции. Например, недавно «ириски» хлопнули очень крепкий «Кристал Пэлас», который до этого не проигрывал почти 20 матчей.

Выездные игры – проблема «ирисок». В текущей кампании в активе Мойеса лишь одна победа вдали от дома.

Последние три игры:

  • Эвертон – Кристал Пэлас 2:1
  • Эвертон – Вест Хэм 1:1
  • Вулверхэмптон – Эвертон 2:0 (Кубок Лиги)

Очные встречи

  • Эвертон – Ман Сити 0:2
  • Ман Сити – Эвертон 1:1
  • Ман Сити – Эвертон 2:0

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Эвертон»

«Горожане» исторически доминируют в дуэлях с «Эвертоном», но не стоит ждать разгрома. Полагаем, что «Сити» добьется победы с комфортным счетом, но большого разрыва в счете не будет.

Прогноз: победа «Ман Сити» с форой -1. Кеф – 1.63. Прогноз на счет – 2:0.

1.63
Победа «Ман Сити» с форой -1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Сити
Другие прогнозы
17.10.2025
19:00
1.60
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест - Витебск
Победа «Динамо-Брест»
17.10.2025
21:00
1.48
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Ахли - Аль-Шабаб
Победа «Аль-Ахли»
17.10.2025
21:30
1.88
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион - Боруссия М
Победа «Униона»
17.10.2025
21:45
1.86
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ - Страсбур
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
17.10.2025
22:00
1.85
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо - Эспаньол
Победа «Эспаньола» с форой (0)
18.10.2025
08:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск - Сокол
Победа «СКА-Хабаровска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 