18 октября 2025 года в 17:00 состоится поединок 8-го тура английской Премьер-Лиги. На «Этихад Стэдиум» в гости к «Манчестер Сити» пожалует «Эвертон».

«Манчестер Сити»

«Горожане» выдали не самый ровный старт сезона, но постепенно обретают очертания команды, которая готова бороться за титул. Сейчас «Сити» Гвардиолы отстает от лидера всего лишь на 3 очка.

Недавняя выездная победа над «Брентфордом» со счетом 1:0 показала, что «Сити» может выгрызать результат даже в не самые яркие дни – качество, которое часто становится решающим в чемпионской гонке.

Последние три игры:

Брентфорд – Ман Сити 0:1

Монако – Ман Сити 2:2

Ман Сити – Бернли 5:1

«Эвертон»

Дэвид Мойес ставит перед своими игроками задачу пробиться в еврокубки и на данном этапе, «Эвертон» подтверждает свои амбиции. Например, недавно «ириски» хлопнули очень крепкий «Кристал Пэлас», который до этого не проигрывал почти 20 матчей.

Выездные игры – проблема «ирисок». В текущей кампании в активе Мойеса лишь одна победа вдали от дома.

Последние три игры:

Эвертон – Кристал Пэлас 2:1

Эвертон – Вест Хэм 1:1

Вулверхэмптон – Эвертон 2:0 (Кубок Лиги)

Очные встречи

Эвертон – Ман Сити 0:2

Ман Сити – Эвертон 1:1

Ман Сити – Эвертон 2:0

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Эвертон»

«Горожане» исторически доминируют в дуэлях с «Эвертоном», но не стоит ждать разгрома. Полагаем, что «Сити» добьется победы с комфортным счетом, но большого разрыва в счете не будет.

Прогноз: победа «Ман Сити» с форой -1. Кеф – 1.63. Прогноз на счет – 2:0.