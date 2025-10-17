Введите ваш ник на сайте
«Хайденхайм» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.3

17 октября 2025 9:00
Хайденхайм - Вердер
18 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
18 октября на «Фойт-Арене» состоится матч 7-го тура Бундеслиги, где «Хайденхайм» примет «Вердер». Обе команды начали сезон неровно, и этот поединок может стать важным моментом для выхода из кризиса.

«Хайденхайм»

Клуб замыкает таблицу с тремя очками после шести туров. Последний матч против «Штутгарта» завершился поражением 0:1, а до этого команда обыграла «Аугсбург» (2:1) – пока единственная победа в сезоне. При этом «Хайденхайм» регулярно испытывает трудности в защите: пропускает уже семь матчей подряд.В атаке выделяется Матиас Хонзак, забивший три гола. Однако в целом реализация у команды низкая – лишь три забитых мяча за пять туров. «Хайденхайм» играет активно дома, но частые ошибки при позиционной защите приводят к потере очков.

«Вердер»

Бременцы расположились на 12-й строчке с семью очками. После трeх поражений подряд команда наконец прервала неудачную серию, победив «Санкт-Паули» (1:0). Ранее были болезненные поражения от «Фрайбурга» (0:3) и «Баварии» (0:4).У «Вердера» также проблемы в обороне – 9 пропущенных голов за пять матчей. Но команда забивает регулярно: на счету пять мячей за тот же отрезок. Романо Шмид является главным мотором атак, создавая моменты и для себя, и для партнeров.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • Забивает в среднем 0.6 гола за игру
  • В среднем: 0.6 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 очка и последнее место в таблице

«Вердер»

  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.0 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)
  • 7 очков и 12-е место после 6 туров

Личные встречи
29% (2)
43% (3)
29% (2)
13
Забитых мячей
16
1.86
В среднем за матч
2.29
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хайденхайм
1 : 4
17.05.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
3 : 3
15.01.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1 : 2
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хайденхайм
4 : 2
17.09.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, Финал
Хайденхайм
2 : 2
06.07.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, Финал
Вердер
0 : 0
02.07.2020
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вердер
4 : 1
30.10.2019
Хайденхайм
Показать все

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Вердер»

Обе команды далеки от стабильности. «Хайденхайм» опасен на своeм поле и способен навязать борьбу, но слабая оборона и низкая результативность не позволяют рассчитывать на уверенную победу. «Вердер» выглядит чуть собраннее, особенно после последнего успеха, и имеет больше ресурсов в атаке.Матч, вероятно, получится равным, но не закрытым – обе стороны часто допускают ошибки в обороне. Ожидается, что игра пройдeт с моментами у обоих ворот. Наиболее вероятным сценарием станет обмен голами, но с небольшим количеством забитых мячей.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.3
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.90

Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига
