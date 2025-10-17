18 октября на «Фойт-Арене» состоится матч 7-го тура Бундеслиги, где «Хайденхайм» примет «Вердер». Обе команды начали сезон неровно, и этот поединок может стать важным моментом для выхода из кризиса.

«Хайденхайм»

Клуб замыкает таблицу с тремя очками после шести туров. Последний матч против «Штутгарта» завершился поражением 0:1, а до этого команда обыграла «Аугсбург» (2:1) – пока единственная победа в сезоне. При этом «Хайденхайм» регулярно испытывает трудности в защите: пропускает уже семь матчей подряд.В атаке выделяется Матиас Хонзак, забивший три гола. Однако в целом реализация у команды низкая – лишь три забитых мяча за пять туров. «Хайденхайм» играет активно дома, но частые ошибки при позиционной защите приводят к потере очков.

«Вердер»

Бременцы расположились на 12-й строчке с семью очками. После трeх поражений подряд команда наконец прервала неудачную серию, победив «Санкт-Паули» (1:0). Ранее были болезненные поражения от «Фрайбурга» (0:3) и «Баварии» (0:4).У «Вердера» также проблемы в обороне – 9 пропущенных голов за пять матчей. Но команда забивает регулярно: на счету пять мячей за тот же отрезок. Романо Шмид является главным мотором атак, создавая моменты и для себя, и для партнeров.

Факты о командах

«Хайденхайм»

Пропускает в 8 матчах подряд

Забивает в среднем 0.6 гола за игру

В среднем: 0.6 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)

3 очка и последнее место в таблице

«Вердер»

Забивает в 7 матчах подряд

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем: 1.0 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)

7 очков и 12-е место после 6 туров

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Вердер»

Обе команды далеки от стабильности. «Хайденхайм» опасен на своeм поле и способен навязать борьбу, но слабая оборона и низкая результативность не позволяют рассчитывать на уверенную победу. «Вердер» выглядит чуть собраннее, особенно после последнего успеха, и имеет больше ресурсов в атаке.Матч, вероятно, получится равным, но не закрытым – обе стороны часто допускают ошибки в обороне. Ожидается, что игра пройдeт с моментами у обоих ворот. Наиболее вероятным сценарием станет обмен голами, но с небольшим количеством забитых мячей.

