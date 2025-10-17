Введите ваш ник на сайте
«Пари НН» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.85

17 октября 2025 8:45
Пари НН - Акрон
18 окт. 2025, суббота 13:00 | Россия. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
18 октября на стадионе «Нижний Новгород» пройдет встреча 12-го тура Российской Премьер-лиги между «Пари НН» и «Акроном». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за выживание. Их текущее состояние и серия неудач вносят дополнительную интригу: обе стороны отчаянно нуждаются в победе, чтобы улучшить свои позиции и стабилизировать моральное состояние коллектива.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода переживает сложный период. После 11 туров она набрала всего 6 очков и занимает 15-е место в таблице. В последних матчах «Пари НН» демонстрирует слабую реализацию и проблемы в обороне: три поражения подряд, 11 пропущенных мячей за пять игр. Даже при этом команда старается действовать активно впереди – 4 забитых гола за тот же период.

Лидером атаки остается Хуан Боселли, на счету которого 8 мячей в 15 матчах. Однако без поддержки полузащиты эффективность в завершающей стадии страдает. На домашнем поле команда играет смелее, но ошибки в защите нивелируют этот фактор.

«Акрон»

Гости также переживают кризис. «Акрон» не может победить уже девять матчей подряд и с восемью очками занимает 13-ю строчку. Даже ничья с «Зенитом» (1:1) не изменила общую тенденцию: команда слишком часто пропускает, 12 голов за пять последних игр, при этом забивает мало – всего четыре.

Несмотря на наличие опытного форварда Артема Дзюбы, атакующий потенциал остается ограниченным. Команда старается использовать длинные передачи и стандартные положения, но в открытой игре теряет концентрацию. Ситуация осложняется уязвимостью в обороне – в среднем 2,4 пропущенных мяча за матч.

Факты о командах

«Пари НН»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 0.8 забито, 2.2 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Акрон»

  • Не выигрывает в 9 матчах подряд
  • Пропускает в 14 матчах подряд
  • В среднем: 0.8 забито, 2.4 пропущено (последние 5 игр)
  • Ничья с «Зенитом» в последнем туре (1:1)

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
7
Забитых мячей
4
1.4
В среднем за матч
0.8
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Пари НН
0 : 1
18.10.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Пари НН
2 : 1
01.03.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Акрон
2 : 2
05.10.2024
Пари НН
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0 : 0
24.03.2021
Пари НН
Россия. ФНЛ, 12 тур
Пари НН
3 : 0
27.09.2020
Акрон

Прогноз на матч «Пари НН» – «Акрон»

Обе команды уязвимы в защите и демонстрируют примерно равный уровень игры. В таких условиях фактор домашнего поля может стать решающим. «Пари НН» играет агрессивнее при своих болельщиках и способен воспользоваться ошибками обороны соперника. Однако ожидать уверенной победы хозяев не стоит – обе стороны часто теряют концентрацию в концовке.

С высокой вероятностью матч получится результативным: обе команды регулярно забивают и пропускают. Вероятен сценарий с обменом голами и тоталом выше среднего.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Акрон Пари НН
