«Боруссия» Менхенгладбах - «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 2.13

04 октября 2025 8:55
Боруссия М - Фрайбург
05 окт. 2025, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 6 тур
2.13
Победа «Фрайбурга» с форой 0
5 октября 2025 года в 20:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. Гладбахская «Боруссия» встретится с «Фрайбургом».

«Боруссия» М

«Жеребцы» вступают в шестой тур Бундеслиги 2025/2026 с худшим стартом за последние годы. «Гладбах» набрал всего два очка в пяти матчах, записав две ничьи и три поражения, что отправило их на последнее место в таблице. Оргвыводы не заставили ждать – тренера Херардо Сеоане отправили на биржу труда. Его место занял Ойген Полански.

Последние три игры:

  • Боруссия М – Айнтрахт 4:6
  • Байер – Боруссия М 1:1
  • Боруссия М – Вердер 0:4

«Фрайбург»

«Фрайбург» едет в Гладбах в гораздо лучшем положении, занимая восьмое место с семью очками после пяти туров. Команда Юлиана Шустера демонстрирует сбалансированную игру: девять забитых и девять пропущенных голов. На неделе «Фрайбург» провел непростой поединок Лиги Европы в Болонье, расписав мировую с одноименным клубом.

Последние три игры:

  • Болонья – Фрайбург 1:1
  • Фрайбург – Хоффенхайм 1:1
  • Фрайбург – Базель 2:1

Очные встречи

  • Боруссия М – Фрайбург 1:2
  • Фрайбург – Боруссия М 3:1
  • Боруссия М – Фрайбург 0:3

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Фрайбург»

«Фрайбург не проигрывает пять матчей: четыре победы и одна ничья. Их способность выгрызать очки даже в не в самых успешно складывающихся матчах (как против «Хоффенхайма») и доминировать в удачные дни (3:0 над «Штутгартом» в августе) делает их фаворитами. Считаем, что парни Юлиана Шустера как минимум не уступят, воспользовавшись откровенно плохой формой «Боруссии».

Прогноз: победа «Фрайбурга» с форой 0, кеф – 2.13. Прогноз на счет – 1:2/2:2.

2.13
Победа «Фрайбурга» с форой 0
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Фрайбург Боруссия М
18+
