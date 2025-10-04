5 октября 2025 года в 20:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. Гладбахская «Боруссия» встретится с «Фрайбургом».

«Боруссия» М

«Жеребцы» вступают в шестой тур Бундеслиги 2025/2026 с худшим стартом за последние годы. «Гладбах» набрал всего два очка в пяти матчах, записав две ничьи и три поражения, что отправило их на последнее место в таблице. Оргвыводы не заставили ждать – тренера Херардо Сеоане отправили на биржу труда. Его место занял Ойген Полански.

Последние три игры:

Боруссия М – Айнтрахт 4:6

Байер – Боруссия М 1:1

Боруссия М – Вердер 0:4

«Фрайбург»

«Фрайбург» едет в Гладбах в гораздо лучшем положении, занимая восьмое место с семью очками после пяти туров. Команда Юлиана Шустера демонстрирует сбалансированную игру: девять забитых и девять пропущенных голов. На неделе «Фрайбург» провел непростой поединок Лиги Европы в Болонье, расписав мировую с одноименным клубом.

Последние три игры:

Болонья – Фрайбург 1:1

Фрайбург – Хоффенхайм 1:1

Фрайбург – Базель 2:1

Очные встречи

Боруссия М – Фрайбург 1:2

Фрайбург – Боруссия М 3:1

Боруссия М – Фрайбург 0:3

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Фрайбург»

«Фрайбург не проигрывает пять матчей: четыре победы и одна ничья. Их способность выгрызать очки даже в не в самых успешно складывающихся матчах (как против «Хоффенхайма») и доминировать в удачные дни (3:0 над «Штутгартом» в августе) делает их фаворитами. Считаем, что парни Юлиана Шустера как минимум не уступят, воспользовавшись откровенно плохой формой «Боруссии».

Прогноз: победа «Фрайбурга» с форой 0, кеф – 2.13. Прогноз на счет – 1:2/2:2.