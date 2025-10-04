Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Севилья» - «Барселона»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.56

04 октября 2025 8:22
Севилья - Барселона
05 окт. 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.56
Обе забьют
Сделать ставку

5 октября 2025 года в 17:15 состоится поединок 8-го тура чемпионата Испании. «Севилья» бросит вызов лидеру Примеры – «Барселоне».

«Севилья»

Команда Матиаса Алмейды постепенно приходит в себя после не самого успешного старта новой кампании в Ла Лиге. Сейчас в активе андалусийцев 10 очков и «Севилья» поднимается в таблице, последовательно приближаясь к зоне еврокубков.

Последние три игры:

  • Райо Вальекано – Севилья 0:1
  • Севилья – Вильярреал 1:2
  • Алавес – Севилья 1:2

«Барселона»

«Блаугранас» столкнулись с серьезными кадровыми проблемами и пытаются выйти из непростого положения. На неделе команда Ханси Флика «зарубилась» с ПСЖ в Лиге чемпионов. «Барса» основательно подсела во втором тайме и в итоге осталась ни с чем, уступив парижанам с голом на последних минутах встречи.

Последние три игры:

  • Барселона – ПСЖ 1:2
  • Барселона – Реал Сосьедад 2:1
  • Овьедо – Барселона 1:3

Очные встречи

  • Севилья – Барселона 1:4
  • Барселона – Севилья 5:1
  • Севилья – Барселона 1:2

Прогноз на матч «Севилья» – «Барселона»

«Севилья» стала очень удобным оппонентом для «Барсы», однако сейчас у каталонцев могут возникнуть проблемы, учитывая их многочисленные кадровые потери. Впрочем, атакующий потенциал обеих команд позволяет рассчитывать на голы в обе стороны. «Блаугранас» никогда не славились надежной обороной, зато их нападение способно «вскрыть» любого соперника.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.56. Прогноз на счет – 1:2.

1.56
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Барселона Севилья
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 