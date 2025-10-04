5 октября 2025 года в 17:15 состоится поединок 8-го тура чемпионата Испании. «Севилья» бросит вызов лидеру Примеры – «Барселоне».
«Севилья»
Команда Матиаса Алмейды постепенно приходит в себя после не самого успешного старта новой кампании в Ла Лиге. Сейчас в активе андалусийцев 10 очков и «Севилья» поднимается в таблице, последовательно приближаясь к зоне еврокубков.
Последние три игры:
- Райо Вальекано – Севилья 0:1
- Севилья – Вильярреал 1:2
- Алавес – Севилья 1:2
«Барселона»
«Блаугранас» столкнулись с серьезными кадровыми проблемами и пытаются выйти из непростого положения. На неделе команда Ханси Флика «зарубилась» с ПСЖ в Лиге чемпионов. «Барса» основательно подсела во втором тайме и в итоге осталась ни с чем, уступив парижанам с голом на последних минутах встречи.
Последние три игры:
- Барселона – ПСЖ 1:2
- Барселона – Реал Сосьедад 2:1
- Овьедо – Барселона 1:3
Очные встречи
- Севилья – Барселона 1:4
- Барселона – Севилья 5:1
- Севилья – Барселона 1:2
Прогноз на матч «Севилья» – «Барселона»
«Севилья» стала очень удобным оппонентом для «Барсы», однако сейчас у каталонцев могут возникнуть проблемы, учитывая их многочисленные кадровые потери. Впрочем, атакующий потенциал обеих команд позволяет рассчитывать на голы в обе стороны. «Блаугранас» никогда не славились надежной обороной, зато их нападение способно «вскрыть» любого соперника.
Прогноз: обе забьют, кеф – 1.56. Прогноз на счет – 1:2.