5 октября 2025 года в 17:15 состоится поединок 8-го тура чемпионата Испании. «Севилья» бросит вызов лидеру Примеры – «Барселоне».

«Севилья»

Команда Матиаса Алмейды постепенно приходит в себя после не самого успешного старта новой кампании в Ла Лиге. Сейчас в активе андалусийцев 10 очков и «Севилья» поднимается в таблице, последовательно приближаясь к зоне еврокубков.

Последние три игры:

Райо Вальекано – Севилья 0:1

Севилья – Вильярреал 1:2

Алавес – Севилья 1:2

«Барселона»

«Блаугранас» столкнулись с серьезными кадровыми проблемами и пытаются выйти из непростого положения. На неделе команда Ханси Флика «зарубилась» с ПСЖ в Лиге чемпионов. «Барса» основательно подсела во втором тайме и в итоге осталась ни с чем, уступив парижанам с голом на последних минутах встречи.

Последние три игры:

Барселона – ПСЖ 1:2

Барселона – Реал Сосьедад 2:1

Овьедо – Барселона 1:3

Очные встречи

Севилья – Барселона 1:4

Барселона – Севилья 5:1

Севилья – Барселона 1:2

Прогноз на матч «Севилья» – «Барселона»

«Севилья» стала очень удобным оппонентом для «Барсы», однако сейчас у каталонцев могут возникнуть проблемы, учитывая их многочисленные кадровые потери. Впрочем, атакующий потенциал обеих команд позволяет рассчитывать на голы в обе стороны. «Блаугранас» никогда не славились надежной обороной, зато их нападение способно «вскрыть» любого соперника.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.56. Прогноз на счет – 1:2.