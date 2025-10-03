Введите ваш ник на сайте
«Вердер» - «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 1.62

03 октября 2025 11:35
Вердер - Санкт-Паули
04 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 6 тур
1.62
Обе забьют
4 октября 2025 года в 16:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. В Бремене местный «Вердер» встретится с «Санкт-Паули».

«Вердер»

«Зелено-белые» набрали всего четыре очка в пяти стартовых матчах Бундеслиги, одержав одну победу лишь одну победу.

Домашняя форма «Вердера» особенно разочаровывает: ни одной победы в двух матчах на «Везерштадионе», лишь одна ничья и одно поражение. Тренер Хортс Штеффен, чья философия строится на владении мячом и высоком прессинге, сталкивается с реализацией своих идей против сильных соперников.

Последние три игры:

  • Бавария – Вердер 4:0
  • Вердер – Фрайбург 0:3
  • Боруссия Менхенгладбах – Вердер 0:4

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули», напротив, под руководством Александра Блессина лучше адаптировался к Бундеслиге, занимая место в середине таблицы с семью очками за пять матчей. Тактический подход Блессина, сочетающий строгую оборону с быстрыми контратаками, приносит плоды, а игроки демонстрируют дисциплину и адаптацию к уровню элиты немецкого футбола.

Последние три игры:

  • Санкт-Паули – Байер 1:2
  • Штутгарт – Санкт-Паули 2:0
  • Санкт-Паули – Аугсбург 2:1

Очные встречи

  • Вердер – Санкт-Паули 0:0
  • Санкт-Паули – Вердер 0:2
  • Вердер – Санкт-Паули 3:3

Прогноз на матч «Вердер» – «Санкт-Паули»

Исторически «Вердер» успешно играет с «пиратами» и сейчас будет настроен только на три очка. Хозяева будут идти вперед, но команда из Гамбурга получит свои шансы в «контрах».

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.62. Прогноз на счет – 1:1/2:1.

1.62
Обе забьют
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Вердер
