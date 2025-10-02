Введите ваш ник на сайте
«Эпицентр» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 2.05

02 октября 2025 9:51
03 окт. 2025, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 8 тур
3 октября на Городском стадионе в Ковалевке состоится матч 8 тура Премьер-лиги Украины, где «Эпицентр» примет «Зарю». Хозяева находятся в зоне аутсайдеров, но демонстрируют атакующий футбол, а гости пока не могут выйти из серии ничьих и поражений, несмотря на наличие лидеров в составе. Матч обещает быть открытым, учитывая проблемы обеих команд в обороне.

«Эпицентр»

Коллектив из Каменца-Подольского занимает предпоследнюю строчку с тремя очками. Команда показывает активную игру впереди: в пяти последних матчах забито 9 голов. В то же время оборона – главный минус: те же 9 пропущенных мячей. При этом «Эпицентр» стабильно забивает, отличаясь в трех турах подряд. Особенно ярким был матч против «Кривбасса» (4:5), где атака показала потенциал, но оборона провалилась. На своем поле команда играет нестабильно: четыре последних домашних матча завершились поражениями.

«Заря»

Луганский клуб начал сезон неровно, набрав лишь восемь очков. В последних турах команда испытывает трудности в реализации – серия из трех матчей без побед тому подтверждение. Лидером атаки остается Будковский, оформивший 5 голов в 8 встречах. Но в целом «Заря» забивает не так много – 6 голов в последних пяти играх, при этом пропуская 7. Особенно проблемной остается оборона, которая регулярно позволяет соперникам создавать опасные моменты.

Факты о командах

«Эпицентр»

  • 4 поражения подряд дома
  • В среднем: 1.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 турах подряд
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей

«Заря»

  • Не выигрывает в 3 турах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Будковский – 5 голов в 8 матчах
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Заря»

Обе команды далеки от оптимальной формы. «Эпицентр» делает ставку на атакующую игру, но пока не может наладить надежность в защите. «Заря» выглядит более сбалансированно, однако также испытывает трудности в завершении атак и регулярно теряет очки. Вероятнее всего, матч пройдет в равной борьбе с моментами у обеих команд, но луганский клуб за счет опыта и класса отдельных игроков имеет больше шансов на победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зари» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Заря Эпицентр
