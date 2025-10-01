Введите ваш ник на сайте
«Порту» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.80

01 октября 2025 10:01
Порту - Црвена Звезда
02 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Порту»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Эштадиу до Драгау» в Порту пройдет матч второго тура Лиги Европы, в котором встречаются португальский клуб «Порту» и сербская команда «Црвена Звезда». Обе команды подойдут к этому поединку с хорошими результатами, что обещает интересную и напряженную игру.

«Порту»

«Порту» в последних играх Лиги Европы продемонстрировал уверенную игру, победив «Ред Булл» (1:0). В последних 5 играх команда забила 11 голов, что составляет в среднем 2.20 гола за матч. В обороне они выглядят очень уверенно, пропуская всего 1 гол за 5 матчей (в среднем 0.20 гола за игру). Португалийцы набрали отличную форму и не проигрывают в последних 11 матчах, что говорит о стабильности их игры. На домашней арене «Порту» традиционно силен, и команда будет стремиться продлить свою победную серию.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» также находится в отличной форме, не проигрывая в последних 6 матчах. В Лиге Европы команда сыграла в ничью с «Селтиком» (1:1), но на внутренней арене «Црвена Звезда» продолжает демонстрировать высокую результативность. В последних 5 играх они забили 17 голов, что в среднем составляет 3.40 гола за матч. Однако в обороне они пропускают в среднем 1 гол за игру, что оставляет их уязвимыми, особенно против таких атакующих команд, как «Порту». На выезде команда будет стараться использовать свои шансы в атаке, но проблемы в обороне могут сыграть против них.

Факты о командах

«Порту»

  • В последних 5 играх «Порту» забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • «Порту» забивает в 13 последних матчах
  • Побеждает в 11 последних матчах

«Црвена Звезда»

  • В последних 5 играх «Црвена Звезда» забивает в среднем 3.40 гола за игру
  • В последних 5 играх «Црвена Звезда» пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • «Црвена Звезда» забивает в 19 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Порту» – «Црвена Звезда»

«Порту» подходит к этому матчу в отличной форме и выглядит фаворитом, особенно на своем поле. Атакующая мощь команды и уверенная игра в обороне дают им большие шансы на победу. «Црвена Звезда», несмотря на свою результативность, имеет проблемы в защите, и в выездных матчах команда может столкнуться с трудностями. Португальцы выглядят более стабильными и готовы использовать домашнюю арену для того, чтобы одержать победу.

С учетом этих факторов, можно ожидать победу «Порту», несмотря на атакующие качества «Црвены Звезды».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Порту» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Порту»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Црвена Звезда Порту
18+
