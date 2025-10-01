Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рома» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.7

01 октября 2025 9:20
Рома - Лилль
02 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Ромы»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» примет французский «Лилль». Обе команды подходят к этому поединку в хорошей форме и будут стремиться набрать важные очки для укрепления своих позиций в группе.

«Рома»

«Рома» в последних играх Лиги Европы продемонстрировала свою атакующую мощь, забив 6 голов в последних 5 матчах, что составляет в среднем 1.20 гола за игру. В обороне команда выглядит уверенно, пропуская всего 2 гола за эти 5 матчей, что говорит о стабильности в защите. В последнем туре Лиги Европы римляне победили «Ниццу» (2:1), продолжив свою серию без поражений. На домашнем стадионе «Рома» традиционно сильна и будет стремиться продлить свою победную серию в турнире.

«Лилль»

«Лилль» также подходит к матчу с хорошими результатами. В последних 5 играх команда забила 11 голов (в среднем 2.20 гола за матч), что подтверждает их атакующий потенциал. Однако в обороне у французов есть проблемы, так как они пропускают в среднем 1.40 гола за игру. В Лиге Европы «Лилль» победил «Бранн» (2:1), но на выезде их защита не всегда стабильно работает. Важно отметить, что в последних 5 матчах Лилль пропускал, что ставит под сомнение их способность держать оборону против сильного соперника, как «Рома».

Факты о командах

«Рома»

  • В последних 5 играх «Рома» забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • «Рома» забивает в 3 из последних 3 матчей
  • Побеждает в 3 последних матчах

«Лилль»

  • В последних 5 играх «Лилль» забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • В последних 5 играх «Лилль» пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • «Лилль» пропускает в 5 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Рома» – «Лилль»

«Рома» на своем стадионе выглядит фаворитом предстоящего матча, благодаря хорошей атаке и стабильной обороне. Несмотря на отличную результативность «Лилля», их проблемы в защите, а также не самые уверенные выездные результаты, могут стать решающим фактором в этом поединке. «Рома» будет стремиться использовать свои сильные стороны в атаке, чтобы одержать победу и продолжить борьбу за выход в плей-офф.

С учетом этого, прогнозируется, что «Рома» возьмет три очка в этом матче, несмотря на высокую результативность «Лилля».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.7
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – нет – коэффициент 2.10

1.70
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Лилль Рома
Другие прогнозы
02.10.2025
19:30
1.52
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Динамо Мх - Ростов
Тотал меньше 2.5 голов
02.10.2025
19:45
2.10
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ - Янг Бойз
Победа ФКСБ
02.10.2025
19:45
1.95
Лига Европы, 2 тур
Виктория - Мальме
Победа «Виктории»
02.10.2025
19:45
2.05
Лига конференций, 1 тур
Динамо К - Кристал Пэлас
Победа «Кристал Пэлас»
02.10.2025
19:45
3.65
Лига конференций, 1 тур
Омония - Майнц
Победа «Омонии»
02.10.2025
19:45
1.70
Лига Европы, 2 тур
Рома - Лилль
Победа «Ромы»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 