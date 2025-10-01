2 октября 2025 года на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» примет французский «Лилль». Обе команды подходят к этому поединку в хорошей форме и будут стремиться набрать важные очки для укрепления своих позиций в группе.

«Рома»

«Рома» в последних играх Лиги Европы продемонстрировала свою атакующую мощь, забив 6 голов в последних 5 матчах, что составляет в среднем 1.20 гола за игру. В обороне команда выглядит уверенно, пропуская всего 2 гола за эти 5 матчей, что говорит о стабильности в защите. В последнем туре Лиги Европы римляне победили «Ниццу» (2:1), продолжив свою серию без поражений. На домашнем стадионе «Рома» традиционно сильна и будет стремиться продлить свою победную серию в турнире.

«Лилль»

«Лилль» также подходит к матчу с хорошими результатами. В последних 5 играх команда забила 11 голов (в среднем 2.20 гола за матч), что подтверждает их атакующий потенциал. Однако в обороне у французов есть проблемы, так как они пропускают в среднем 1.40 гола за игру. В Лиге Европы «Лилль» победил «Бранн» (2:1), но на выезде их защита не всегда стабильно работает. Важно отметить, что в последних 5 матчах Лилль пропускал, что ставит под сомнение их способность держать оборону против сильного соперника, как «Рома».

Факты о командах

«Рома»

В последних 5 играх «Рома» забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.40 гола за игру

«Рома» забивает в 3 из последних 3 матчей

Побеждает в 3 последних матчах

«Лилль»

В последних 5 играх «Лилль» забивает в среднем 2.20 гола за игру

В последних 5 играх «Лилль» пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Лилль» пропускает в 5 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Рома» – «Лилль»

«Рома» на своем стадионе выглядит фаворитом предстоящего матча, благодаря хорошей атаке и стабильной обороне. Несмотря на отличную результативность «Лилля», их проблемы в защите, а также не самые уверенные выездные результаты, могут стать решающим фактором в этом поединке. «Рома» будет стремиться использовать свои сильные стороны в атаке, чтобы одержать победу и продолжить борьбу за выход в плей-офф.

С учетом этого, прогнозируется, что «Рома» возьмет три очка в этом матче, несмотря на высокую результативность «Лилля».

Рекомендованные ставки