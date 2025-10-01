Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Селтик» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.90

01 октября 2025 9:26
Селтик - Брага
02 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Селтика»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Селтик Парк» в Глазго состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором шотландский клуб «Селтик» примет португальскую команду «Брага». Обе команды продемонстрировали хорошую форму на старте турнира, и эта встреча обещает быть очень напряженной. Каждая из команд будет стремиться набрать важные очки, чтобы укрепить свои позиции в группе.

«Селтик»

«Селтик» подходит к матчу с хорошими результатами в последних играх. В Лиге Европы команда сыграла вничью с «Црвеной Звездой» (1:1), но продемонстрировала крепкую игру. В последних 5 матчах «Селтик» забил 7 голов, что составляет в среднем 1.40 гола за игру. В обороне команда также показывает хорошие результаты, пропуская всего 0.40 гола за матч. Селтик не проигрывает в последних 5 матчах, что свидетельствует о стабильности их игры. На своем стадионе они всегда очень сильны и будут рассчитывать на поддержку болельщиков, чтобы добиться победы.

«Брага»

«Брага» в последние недели демонстрирует стабильность, победив в последних 6 матчах в Лиге Европы, включая важную победу над «Фейеноордом» (1:0) в предыдущем туре. Однако атакующая игра команды оставляет желать лучшего, забив всего 4 гола в последних 5 матчах (в среднем 0.80 гола за игру). В обороне «Брага» пропускает 1 гол за игру, что делает их уязвимыми, особенно в выездных матчах. Несмотря на это, «Брага» не проигрывает в последних 8 выездных матчах в Лиге Европы, что является хорошим показателем их игры на чужом поле.

Факты о командах

«Селтик»

  • В последних 5 играх «Селтик» забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Селтик забивает в 6 из последних 6 матчей
  • Не проигрывает в 5 последних матчах

«Брага»

  • В последних 5 играх «Брага» забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх «Брага» пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • «Брага» не проигрывает в 8 последних выездных матчах Лиги Европы
  • Забивает в 6 из последних 8 матчей

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Лига Чемпионов,
Селтик
2 : 1
04.08.2010
Брага
Лига Чемпионов,
Брага
3 : 0
28.07.2010
Селтик

Прогноз на матч «Селтик» – «Брага»

«Селтик» будет фаворитом встречи благодаря сильной атаке и отличной обороне. На своем стадионе они традиционно выступают очень уверенно. Несмотря на то, что «Брага» не проигрывает в выездных матчах Лиги Европы, проблемы с атакой, где они забивают в среднем только 0.80 гола за игру, могут стать серьезным препятствием в предстоящем поединке. В этом матче «Селтик» должен доминировать и использовать свои шансы в атаке для того, чтобы одержать победу.

Учитывая атакующую мощь «Селтика» и проблемы «Браги» в атаке, прогнозируется победа хозяев с возможным высоким числом голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Селтика» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.10

1.90
Победа «Селтика»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига Европы Брага Селтик
Другие прогнозы
02.10.2025
19:30
1.52
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Динамо Мх - Ростов
Тотал меньше 2.5 голов
02.10.2025
19:45
2.10
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ - Янг Бойз
Победа ФКСБ
02.10.2025
19:45
1.95
Лига Европы, 2 тур
Виктория - Мальме
Победа «Виктории»
02.10.2025
19:45
2.05
Лига конференций, 1 тур
Динамо К - Кристал Пэлас
Победа «Кристал Пэлас»
02.10.2025
19:45
3.65
Лига конференций, 1 тур
Омония - Майнц
Победа «Омонии»
02.10.2025
19:45
1.70
Лига Европы, 2 тур
Рома - Лилль
Победа «Ромы»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 