2 октября 2025 года на стадионе «Селтик Парк» в Глазго состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором шотландский клуб «Селтик» примет португальскую команду «Брага». Обе команды продемонстрировали хорошую форму на старте турнира, и эта встреча обещает быть очень напряженной. Каждая из команд будет стремиться набрать важные очки, чтобы укрепить свои позиции в группе.

«Селтик»

«Селтик» подходит к матчу с хорошими результатами в последних играх. В Лиге Европы команда сыграла вничью с «Црвеной Звездой» (1:1), но продемонстрировала крепкую игру. В последних 5 матчах «Селтик» забил 7 голов, что составляет в среднем 1.40 гола за игру. В обороне команда также показывает хорошие результаты, пропуская всего 0.40 гола за матч. Селтик не проигрывает в последних 5 матчах, что свидетельствует о стабильности их игры. На своем стадионе они всегда очень сильны и будут рассчитывать на поддержку болельщиков, чтобы добиться победы.

«Брага»

«Брага» в последние недели демонстрирует стабильность, победив в последних 6 матчах в Лиге Европы, включая важную победу над «Фейеноордом» (1:0) в предыдущем туре. Однако атакующая игра команды оставляет желать лучшего, забив всего 4 гола в последних 5 матчах (в среднем 0.80 гола за игру). В обороне «Брага» пропускает 1 гол за игру, что делает их уязвимыми, особенно в выездных матчах. Несмотря на это, «Брага» не проигрывает в последних 8 выездных матчах в Лиге Европы, что является хорошим показателем их игры на чужом поле.

Факты о командах

«Селтик»

В последних 5 играх «Селтик» забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Селтик забивает в 6 из последних 6 матчей

Не проигрывает в 5 последних матчах

«Брага»

В последних 5 играх «Брага» забивает в среднем 0.80 гола за игру

В последних 5 играх «Брага» пропускает в среднем 1.00 гола за игру

«Брага» не проигрывает в 8 последних выездных матчах Лиги Европы

Забивает в 6 из последних 8 матчей

Прогноз на матч «Селтик» – «Брага»

«Селтик» будет фаворитом встречи благодаря сильной атаке и отличной обороне. На своем стадионе они традиционно выступают очень уверенно. Несмотря на то, что «Брага» не проигрывает в выездных матчах Лиги Европы, проблемы с атакой, где они забивают в среднем только 0.80 гола за игру, могут стать серьезным препятствием в предстоящем поединке. В этом матче «Селтик» должен доминировать и использовать свои шансы в атаке для того, чтобы одержать победу.

Учитывая атакующую мощь «Селтика» и проблемы «Браги» в атаке, прогнозируется победа хозяев с возможным высоким числом голов.

Рекомендованные ставки