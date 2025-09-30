1 октября на «Бай-Арене» в Леверкузене пройдет матч второго тура Лиги чемпионов, где «Байер» примет «ПСВ». Обе команды подошли к поединку в разной форме: хозяева стабильно набирают очки в чемпионате Германии, а гости демонстрируют мощное нападение, но нестабильную игру в обороне.

«Байер»

Немецкий клуб на старте Лиги чемпионов сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2), что стало третьим подряд матчем в еврокубках без побед. Тем не менее в Бундеслиге команда смотрится солидно: победа над «Санкт-Паули» (2:1), ничья с «Боруссией М» (1:1) и уверенный успех над «Айнтрахтом» (3:1) подчеркивают стабильность. В последних пяти встречах «Байер» забил 10 голов и пропустил 6, что говорит о балансе между атакой и обороной. Примечательно, что леверкузенцы забивают в восьми матчах подряд, но и пропускают почти в каждой игре.

«ПСВ»

Голландский клуб стартовал с поражения в Лиге чемпионов, уступив «Юниону» (1:3). Несмотря на неудачи в Европе, в Эредивизи «ПСВ» продолжает набирать очки. В последних пяти играх команда забила 10 голов, но пропустила 11, что свидетельствует о проблемах в защите. Стоит отметить победы над «Эксельсиором» (2:1) и «Телстаром» (2:0), а также результативную ничью с «Аяксом» (2:2). В еврокубках «ПСВ» сохраняет результативность, забивая в каждом из последних пяти матчей, но при этом неизменно позволяет соперникам отличаться.

Факты о командах

«Байер»

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Забивает в 8 последних встречах.

В среднем забивает 2.00 гола за игру.

Пропускает в 7 последних матчах.

«ПСВ»

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов.

Побеждает в 8 последних матчах в гостях в Лиге чемпионов.

В среднем забивает 2.00 гола за игру.

В среднем пропускает 2.20 гола за игру.

Прогноз на матч «Байер» – «ПСВ»

Игра обещает быть результативной. «Байер» стабильно забивает на протяжении последних месяцев, но его защита не отличается надежностью. «ПСВ» также делает ставку на атаку, что подтверждает статистика последних матчей, однако проблемы в обороне могут сказаться в поединке против более организованного соперника. Учитывая форму обеих команд, логично ожидать открытый футбол с обилием моментов у ворот. Хозяева выглядят более сбалансированно, а «ПСВ» может навязать борьбу за счет скорости и активности впереди.

