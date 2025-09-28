Введите ваш ник на сайте
«Коньяспор» – «Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 8.00

28 сентября 2025 8:43
Коньяспор - Истанбул Башакшехир
28 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
В воскресенье, 28 сентября, в 7-м туре турецкой Суперлиги встречаются «Коньяспор» и «Башакшехир». Игра состоится в Конье, начало – в 17:00 (мск).

«Коньяспор»

Команда Реджепа Учара располагается на 10-й позиции, набрав 7 очков. «Коньяспор» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 10:7.

Последние результаты «Коньяспора» в Суперлиге:

  • 22.09.25 «Галатасарай» – «Коньяспор» – 3:1;
  • 13.09.25 «Коньяспор» – «Антальяспор» – 1:2;
  • 29.08.25 «Гезтепе» – «Коньяспор» – 1:1.

«Башакшехир»

«Башакшехир» набрал 6 очков и занимает 11-е место. Подопечные Нури Шахина добыли 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 5:4.

Предыдущие результаты «Башакшехира» в Суперлиге:

  • 21.09.25 «Башакшехир» – «Аланьяспор» – 1:1;
  • 17.09.25 «Карагюмрюк» – «Башакшехир» – 0:2;
  • 13.09.25 «Бешикташ» – «Башакшехир» – 2:1.

Очные встречи в Суперлиге

  • 05.04.25 «Башакшехир» – «Коньяспор» – 1:0;
  • 03.11.24 «Коньяспор» – «Башакшехир» – 3:2;
  • 28.01.24 «Коньяспор» – «Башакшехир» – 2:3;
  • 02.09.23 «Башакшехир» – «Коньяспор» – 0:1;
  • 29.01.23 «Башакшехир» – «Коньяспор» – 2:0.

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Башакшехир»

«Коньяспор» играет весьма результативно, но гости засушат игру. Прогноз на точный счет – 1:0 с коэффициентом 8.00.

Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Коньяспор
Рекомендуем
18+
