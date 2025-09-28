28 сентября 2025 8:41
Метц - Гавр
28 сент. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 6 тур
В воскресенье, 28 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 встречаются «Метц» и «Гавр». Игра состоится в Меце, начало – в 18:15 (мск).
«Метц»
Команда Стефана Ле Меньяна находится на последнем месте в Лиге 1, набрав 1 очко. «Метц» 1 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 5:13.
Последние результаты «Меца» в Лиге 1:
- 21.09.25 «Монако» – «Метц» – 5:2;
- 14.09.25 «Метц» – «Анже» – 1:1;
- 31.08.25 «Париж» – «Метц» – 3:2.
«Гавр»
«Гавр» набрал 4 очка и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Дидье Дигара добыли 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 6:8.
Предыдущие результаты «Гавра» в Лиге 1:
- 21.09.25 «Гавр» – «Лорьян» – 1:1;
- 14.09.25 «Страсбур» – «Гавр» – 1:0;
- 31.08.25 «Гавр» – «Ницца» – 3:1.
Очные встречи
- 21.04.24 «Гавр» – «Метц» – 0:1 Лига 1;
- 29.10.23 «Метц» – «Гавр» – 0:0 Лига 1;
- 13.03.23 «Метц» – «Гавр» – 1:1 Лига 2;
- 24.10.22 «Гавр» – «Метц» – 2:0 Лига 2;
- 04.03.19 «Гавр» – «Метц» – 2:2 Лига 2.
Прогноз на матч «Метц» – «Гавр»
В этом матче реальным результатом выглядит ничья. Обе команды неудачно начали сезон и постараются победить, но силы примерно равны. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.00.
