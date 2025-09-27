28 сентября 2025 года в 15:00 состоится поединок 7-го тура испанской Ла Лиги. «Райо Вальекано» будет принимать «Севилью».

«Райо Вальекано»

Мадридцы не особо успешно стартовали в новой кампании, одержав лишь одну победу, да и та приходится на матч с неожиданно развалившейся «Жироной». На неделе «Райо» провел дерби с «Атлетико». «Вальекано» дал бой «кольчонерос», но все равно уступил подопечным Диего Симеоне.

Последние три игры:

Атлетико – Райо Вальекано 3:2

Райо Вальекано – Сельта 1:1

Осасуна – Райо Вальекано 2:0

«Севилья»

«Севилья» не может вернуться к привычным позициям в верхней части таблицы на протяжении нескольких нет. Вот и сейчас после шести матчей в активе андалусийцев семь баллов и только 12-е место в Ла Лиге. На неделе подопечные Матиаса Алмейды уступили «Вильярреалу».

Последние три игры:

Севилья – Вильярреал 1:2

Алавес – Севилья 1:2

Севилья – Эльче 2:2

Очные встречи

Райо Вальекано – Севилья 1:1

Севилья – Райо Вальекано 1:0

Райо Вальекано – Севилья 1:2

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Севилья»

Обе команды не могут похвастать надежной игрой в обороне и будут стремиться набрать максимум очков. Считаем, что и «Райо» и «Севилья» не уйдут с поля без забитого гола.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.93. Прогноз на счет – 1:1.