«Динамо» Махачкала - «Сочи»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 3.30

27 сентября 2025 8:40
Динамо Мх - Сочи
28 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Премьер-лига, 10 тур
3.30
Ничья
28 сентября 2025 года в 17:00 состоится поединок 10-го тура российской Премьер-Лиги. «Динамо» из Махачкалы будет противостоять ФК «Сочи».

«Динамо» Махачкала

«Динамовцы» снова участвуют в борьбе за выживание и на данном этапе справляется с задачей, занимая позицию аккурат перед зоной стыковых матчей. Причем, как показывает практика, «Динамо» может отбирать очки и у весьма статусных соперников (например, у «Локомотива»).

Последние три игры:

  • Динамо Махачкала – Локомотив 1:1
  • Пари НН – Динамо Махачкала 1:2
  • Рубин – Динамо Махачкала 1:0

«Сочи»

«Сочи» – беспросветный аутсайдер Премьер-Лиги. «Южане» замыкают таблицу, набрав аж один зачетный балл за 9 туров. Спасать ситуацию в срочном порядке был призван опытнейший тренер Игорь Осинькин, но и он пока не сумел отыскать управу на наглухо кризисную команду.

Последние три игры:

  • Сочи – ЦСКА 1:3
  • Сочи – Динамо Москва 0:4
  • Крылья Советов – Сочи 2:0

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Сочи»

Осинькин будет старательно пробовать «перезагрузить» сезон ФК «Сочи» и почему бы «южанам» не начать путь наверх (пусть и маленькими шажками) с гостевой игры с командой из Махачкалы? Рискнем предположить, что «Сочи» сумеет зацепиться за ничью.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.30. Прогноз на счет – 1:1.

3.30
Ничья
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Мх
