Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эюпспор» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 9.00

27 сентября 2025 8:02
Эюпспор - Гезтепе
27 сент. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
9.00
Победа «Гезтепе» со счетом 2:0
Сделать ставку

В субботу, 27 сентября, в 7-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Эюпспор» и «Гезтепе». Матч пройдет в Стамбуле, начало – в 17:00 (мск).

«Эюпспор»

Команда Керема Яваша находится на 14-й позиции в Суперлиге, набрав 4 очка. «Эюпспор» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 4:10.

Последние результаты «Эюпспора» в Суперлиге:

  • 20.09.25 «Генчлербирлиги» – «Эюпспор» – 1:0;
  • 13.09.25 «Эюпспор» – «Галатасарай» – 0:2;
  • 31.08.25 «Башакшехир» – «Эюпспор» – 0:0.

«Гезтепе»

«Гезтепе» набрал 12 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Станимира Стоилова добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 10:2.

Предыдущие результаты «Гезтепе» в Суперлиге:

  • 19.09.25 «Гезтепе» – «Бешикташ» – 3:0;
  • 14.09.25 «Кайсериспор» – «Гезтепе» – 1:1;
  • 29.08.25 «Гезтепе» – «Коньяспор» – 1:1.

Очные встречи

  • 16.03.25 «Гезтепе» – «Эюпспор» – 1:1 Суперлига;
  • 19.10.24 «Эюпспор» – «Гезтепе» – 1:0 Суперлига;
  • 04.05.24 «Эюпспор» – «Гезтепе» – 0:3 Первая лига;
  • 20.12.23 «Гезтепе» – «Эюпспор» – 5:1 Первая лига;
  • 16.04.23 «Гезтепе» – «Эюпспор» – 1:0 Первая лига.

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Гезтепе»

«Гезтепе» мощно начал сезон, а «Эюпспор» испытывает проблемы с результативностью. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 9.00.

9.00
Победа «Гезтепе» со счетом 2:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Гезтепе Эюпспор
Другие прогнозы
28.09.2025
13:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес - Астана
Победа «Астаны»
28.09.2025
13:30
3.15
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло - Удинезе
Победа «Удинезе»
28.09.2025
14:00
2.05
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь - Неман
Обе команды забьют
28.09.2025
14:30
1.80
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
28.09.2025
15:00
1.93
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано - Севилья
Обе забьют
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 