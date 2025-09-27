В субботу, 27 сентября, в 7-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Эюпспор» и «Гезтепе». Матч пройдет в Стамбуле, начало – в 17:00 (мск).

«Эюпспор»

Команда Керема Яваша находится на 14-й позиции в Суперлиге, набрав 4 очка. «Эюпспор» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 4:10.

Последние результаты «Эюпспора» в Суперлиге:

20.09.25 «Генчлербирлиги» – «Эюпспор» – 1:0;

13.09.25 «Эюпспор» – «Галатасарай» – 0:2;

31.08.25 «Башакшехир» – «Эюпспор» – 0:0.

«Гезтепе»

«Гезтепе» набрал 12 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Станимира Стоилова добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 10:2.

Предыдущие результаты «Гезтепе» в Суперлиге:

19.09.25 «Гезтепе» – «Бешикташ» – 3:0;

14.09.25 «Кайсериспор» – «Гезтепе» – 1:1;

29.08.25 «Гезтепе» – «Коньяспор» – 1:1.

Очные встречи

16.03.25 «Гезтепе» – «Эюпспор» – 1:1 Суперлига;

19.10.24 «Эюпспор» – «Гезтепе» – 1:0 Суперлига;

04.05.24 «Эюпспор» – «Гезтепе» – 0:3 Первая лига;

20.12.23 «Гезтепе» – «Эюпспор» – 5:1 Первая лига;

16.04.23 «Гезтепе» – «Эюпспор» – 1:0 Первая лига.

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Гезтепе»

«Гезтепе» мощно начал сезон, а «Эюпспор» испытывает проблемы с результативностью. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 9.00.