27 сентября 2025 8:35
Санкт-Паули - Байер
27 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 5 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 27 сентября, в 5-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Санкт-Паули» и «Байер». Игра состоится в Гамбурге, начало – в 16:30 (мск).
«Санкт-Паули»
Команда Александера Блессина набрала 7 очков и располагается на 5-й позиции в Бундеслиге. «Санкт-Паули» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 7:6.
Последние результаты «Санкт-Паули» в Бундеслиге:
- 19.09.25 «Штутгарт» – «Санкт-Паули» – 2:0;
- 14.09.25 «Санкт-Паули» – «Аугсбург» – 2:1;
- 29.08.25 «Гамбург» – «Санкт-Паули» – 0:2.
«Байер»
«Байер» набрал 5 очков и занимает 11-е место в таблице. Леверкузенцы, которых недавно возглавил Каспер Юльманн, добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:7.
Предыдущие результаты «Байера»:
- 21.09.25 «Байер» – «Боруссия» М – 1:1 Бундеслига;
- 18.09.25 «Копенгаген» – «Байер» – 2:2 Лига чемпионов;
- 12.09.25 «Байер» – «Айнтрахт» Ф – 3:1 Бундеслига.
Очные встречи в Бундеслиге
- 20.04.25 «Санкт-Паули» – «Байер» – 1:1;
- 07.12.24 «Байер» – «Санкт-Паули» – 2:1;
- 10.04.11 «Байер» – «Санкт-Паули» – 2:1;
- 13.11.10 «Санкт-Паули» – «Байер» – 0:1.
Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Байер»
После увольнения тен Хага «Байер» постепенно оживает. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 11.00.
