«Санкт-Паули» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 11.00

27 сентября 2025 8:35
Санкт-Паули - Байер
27 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
11.00
Победа «Байера» со счетом 2:0
Сделать ставку

В субботу, 27 сентября, в 5-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Санкт-Паули» и «Байер». Игра состоится в Гамбурге, начало – в 16:30 (мск).

«Санкт-Паули»

Команда Александера Блессина набрала 7 очков и располагается на 5-й позиции в Бундеслиге. «Санкт-Паули» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 7:6.

Последние результаты «Санкт-Паули» в Бундеслиге:

  • 19.09.25 «Штутгарт» – «Санкт-Паули» – 2:0;
  • 14.09.25 «Санкт-Паули» – «Аугсбург» – 2:1;
  • 29.08.25 «Гамбург» – «Санкт-Паули» – 0:2.

«Байер»

«Байер» набрал 5 очков и занимает 11-е место в таблице. Леверкузенцы, которых недавно возглавил Каспер Юльманн, добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:7.

Предыдущие результаты «Байера»:

  • 21.09.25 «Байер» – «Боруссия» М – 1:1 Бундеслига;
  • 18.09.25 «Копенгаген» – «Байер» – 2:2 Лига чемпионов;
  • 12.09.25 «Байер» – «Айнтрахт» Ф – 3:1 Бундеслига.

Очные встречи в Бундеслиге

  • 20.04.25 «Санкт-Паули» – «Байер» – 1:1;
  • 07.12.24 «Байер» – «Санкт-Паули» – 2:1;
  • 10.04.11 «Байер» – «Санкт-Паули» – 2:1;
  • 13.11.10 «Санкт-Паули» – «Байер» – 0:1.

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Байер»

После увольнения тен Хага «Байер» постепенно оживает. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 11.00.

11.00
Победа «Байера» со счетом 2:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Байер Санкт-Паули
