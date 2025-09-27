В субботу, 27 сентября, в 5-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Санкт-Паули» и «Байер». Игра состоится в Гамбурге, начало – в 16:30 (мск).

«Санкт-Паули»

Команда Александера Блессина набрала 7 очков и располагается на 5-й позиции в Бундеслиге. «Санкт-Паули» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 7:6.

Последние результаты «Санкт-Паули» в Бундеслиге:

19.09.25 «Штутгарт» – «Санкт-Паули» – 2:0;

14.09.25 «Санкт-Паули» – «Аугсбург» – 2:1;

29.08.25 «Гамбург» – «Санкт-Паули» – 0:2.

«Байер»

«Байер» набрал 5 очков и занимает 11-е место в таблице. Леверкузенцы, которых недавно возглавил Каспер Юльманн, добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:7.

Предыдущие результаты «Байера»:

21.09.25 «Байер» – «Боруссия» М – 1:1 Бундеслига;

18.09.25 «Копенгаген» – «Байер» – 2:2 Лига чемпионов;

12.09.25 «Байер» – «Айнтрахт» Ф – 3:1 Бундеслига.

Очные встречи в Бундеслиге

20.04.25 «Санкт-Паули» – «Байер» – 1:1;

07.12.24 «Байер» – «Санкт-Паули» – 2:1;

10.04.11 «Байер» – «Санкт-Паули» – 2:1;

13.11.10 «Санкт-Паули» – «Байер» – 0:1.

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Байер»

После увольнения тен Хага «Байер» постепенно оживает. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 11.00.