На «Стэмфорд Бридж» состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, где «Челси» примет «Брайтон». Обе команды активно проводят старт сезона, но пока далеки от оптимальных кондиций: хозяева балансируют на грани попадания в зону еврокубков, а гости ведут борьбу за стабилизацию результатов.

«Челси»

После пяти туров «Челси» занимает 6-е место с 8 очками. Команда показывает нестабильные результаты: победа над «Фулхэмом» (2:0) и уверенный успех в Кубке лиги сменились поражениями от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Баварии» в Лиге чемпионов (1:3). При этом атакующая линия работает стабильно – 8 голов в последних пяти играх. Лидером является Коул Палмер, забивший пять раз в десяти встречах. Слабым местом остаeтся оборона, которая допускает ошибки практически в каждом матче – в среднем 1.6 пропущенного мяча за игру. Однако фактор «Стэмфорд Бридж» важен: дома «Челси» не проигрывает 10 матчей подряд.

«Брайтон»

Команда Роберто Де Дзерби стартовала менее удачно: всего 5 очков и 14-я строчка в таблице. Однако «Брайтон» сохраняет атакующую яркость – 17 голов в последних пяти встречах во всех турнирах, включая разгромные победы в Кубке лиги. Главный бомбардир – Диего Гомес, который набрал впечатляющую форму, забив 5 голов за 6 матчей. В то же время оборонительная линия нестабильна: 5 пропущенных мячей в пяти встречах и серия из семи игр подряд в АПЛ с пропущенными голами.

Факты о командах

«Челси»

Не проигрывает дома 10 матчей подряд

Забивает в 6 последних встречах

В среднем 1.6 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах подряд

«Брайтон»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 3.4 гола за игру в последних пяти встречах

Пропускает в 7 матчах АПЛ подряд

Акцент на атакующую игру даже в матчах против топ-соперников

Прогноз на матч «Челси» – «Брайтон»

Обе команды подойдут к матчу с агрессивным настроем в атаке. «Челси» будет стараться использовать домашнее поле и реализовать преимущество за счeт более высокого класса исполнителей, а «Брайтон» сделает ставку на быструю контратаку и активность Гомеса. С учeтом того, что обе команды регулярно забивают и пропускают, матч обещает быть результативным. Логично ожидать обмена голами и тотала больше среднего для АПЛ.

