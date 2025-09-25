26 сентября на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Украины, где встретятся «Кудровка» и «Эпицентр». Обе команды находятся в нижней части таблицы и крайне нуждаются в очках, чтобы не потерять контакт с конкурентами.

«Кудровка»

После шести туров команда занимает 12-е место, имея в активе 7 очков. Лучший бомбардир – Андрей Сторчеус, оформивший 3 мяча. В последних турах результаты оставляют желать лучшего: поражения от «Полесья» и «Вереса» с одинаковым счeтом 0:2. Главная проблема – нестабильная оборона, которая пропускает в каждом из последних шести матчей. В пяти последних играх команда забила 5 и пропустила 7 голов, средний показатель – 1 забитый и 1.4 пропущенного за матч.

«Эпицентр»

Гости находятся на 15-й строчке с 3 очками. Команда много забивает, но ещe больше пропускает. Последний матч против «Кривбасса» стал настоящим спектаклем: 4:5. Всего за пять последних игр «Эпицентр» отличился 9 раз и пропустил 8 голов. Joaquin Cifuentes стал ключевым игроком атаки, оформив 2 мяча. Несмотря на яркую атаку, оборона остаeтся слабым местом: пропуски в 12 из 14 последних игр – серьeзный сигнал о проблемах в тылу.

Факты о командах

«Кудровка»

Не может выиграть три тура подряд

Пропускает в 6 матчах кряду

В среднем 1.0 забитого и 1.4 пропущенного за игру

Сторчеус забил 3 из 5 последних голов команды

«Эпицентр»

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

Забивает в трeх играх подряд

В среднем 1.8 забитого и 1.6 пропущенного за игру

В последнем туре забил 4 мяча, но всe равно проиграл

Прогноз на матч «Кудровка» – «Эпицентр»

Обе команды подойдут к матчу с явными проблемами в обороне, но разницей в атакующем потенциале. «Кудровка» играет осторожнее, но всe равно допускает ошибки у своих ворот. «Эпицентр» действует активно впереди, но слабая оборона позволяет соперникам регулярно пользоваться шансами. В такой ситуации логично ожидать голы с обеих сторон. Более сбалансированно выглядит «Кудровка», которая имеет опыт побед на своeм поле и лучше организована в средней линии. «Эпицентр» же будет уповать на атакующий футбол и индивидуальное мастерство нападающих.

Рекомендованные ставки