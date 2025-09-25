Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кудровка» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

25 сентября 2025 11:47
Кудровка - Эпицентр
26 сент. 2025, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

26 сентября на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Украины, где встретятся «Кудровка» и «Эпицентр». Обе команды находятся в нижней части таблицы и крайне нуждаются в очках, чтобы не потерять контакт с конкурентами.

«Кудровка»

После шести туров команда занимает 12-е место, имея в активе 7 очков. Лучший бомбардир – Андрей Сторчеус, оформивший 3 мяча. В последних турах результаты оставляют желать лучшего: поражения от «Полесья» и «Вереса» с одинаковым счeтом 0:2. Главная проблема – нестабильная оборона, которая пропускает в каждом из последних шести матчей. В пяти последних играх команда забила 5 и пропустила 7 голов, средний показатель – 1 забитый и 1.4 пропущенного за матч.

«Эпицентр»

Гости находятся на 15-й строчке с 3 очками. Команда много забивает, но ещe больше пропускает. Последний матч против «Кривбасса» стал настоящим спектаклем: 4:5. Всего за пять последних игр «Эпицентр» отличился 9 раз и пропустил 8 голов. Joaquin Cifuentes стал ключевым игроком атаки, оформив 2 мяча. Несмотря на яркую атаку, оборона остаeтся слабым местом: пропуски в 12 из 14 последних игр – серьeзный сигнал о проблемах в тылу.

Факты о командах

«Кудровка»

  • Не может выиграть три тура подряд
  • Пропускает в 6 матчах кряду
  • В среднем 1.0 забитого и 1.4 пропущенного за игру
  • Сторчеус забил 3 из 5 последних голов команды

«Эпицентр»

  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей
  • Забивает в трeх играх подряд
  • В среднем 1.8 забитого и 1.6 пропущенного за игру
  • В последнем туре забил 4 мяча, но всe равно проиграл

Прогноз на матч «Кудровка» – «Эпицентр»

Обе команды подойдут к матчу с явными проблемами в обороне, но разницей в атакующем потенциале. «Кудровка» играет осторожнее, но всe равно допускает ошибки у своих ворот. «Эпицентр» действует активно впереди, но слабая оборона позволяет соперникам регулярно пользоваться шансами. В такой ситуации логично ожидать голы с обеих сторон. Более сбалансированно выглядит «Кудровка», которая имеет опыт побед на своeм поле и лучше организована в средней линии. «Эпицентр» же будет уповать на атакующий футбол и индивидуальное мастерство нападающих.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.00

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Эпицентр Кудровка
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 