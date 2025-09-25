Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

25 сентября 2025 11:55
Аль-Иттихад - Аль-Наср
26 сент. 2025, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Аль-Насра»
Сделать ставку

26 сентября на стадионе King Abdullah Sports City пройдeт центральный матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где встретятся «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Оба клуба лидируют в таблице, имеют по 9 очков и показывают мощную атакующую игру.

«Аль-Иттихад»

Хозяева уверенно начали чемпионат: три победы подряд, второе место и всего один пропущенный мяч в двух последних встречах. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая минимум дважды практически в каждом матче. В последних пяти играх «Аль-Иттихад» оформил 12 голов и пропустил 6, что указывает на хорошее нападение, но не идеальную оборону. Стевен Бергвейн набрал отличную форму и уже забил 5 мячей в сезоне. Дополнительное преимущество – серия из восьми домашних побед подряд в рамках лиги.

«Аль-Наср»

Гости выглядят не менее впечатляюще: три победы в трeх турах, лидерство и лучшая разница мячей в лиге (+11). «Аль-Наср» показывает невероятную результативность – 12 голов в чемпионате и 21 в последних пяти матчах. Команда крайне надeжна в обороне, пропустив всего один раз за пять игр. Жоау Феликс является ключевой фигурой атаки с 7 мячами в семи матчах. При этом «Аль-Наср» забивает в 24 матчах подряд, что делает их атаку одной из самых стабильных в регионе.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

  • Побеждает в 9 матчах подряд в лиге
  • Забивает минимум один гол в 9 последних играх
  • Средние показатели: 2.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру
  • В последних 5 матчах – 12 голов

«Аль-Наср»

  • Побеждает в 6 матчах подряд
  • Лучшая разница мячей в лиге: +11
  • Средние показатели: 4.20 забитого и 0.20 пропущенного за игру
  • В последних 5 матчах – 21 гол и всего 1 пропущенный

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
9
Забитых мячей
12
2.25
В среднем за матч
3
3:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Наср
2 : 3
07.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
06.12.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 2
27.05.2024
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Иттихад
2 : 5
26.12.2023
Аль-Наср

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»

Матч обещает стать одним из самых зрелищных тура. «Аль-Иттихад» опирается на домашнюю серию и яркую атаку, но оборона не всегда справляется с давлением. «Аль-Наср» же впечатляет балансом между нападением и защитой, показывая лучшую результативность в лиге. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но перевес по игре и стабильности сейчас на стороне гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Наср» – коэффициент 2.40
  • Обе команды забьют и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90

1.90
Победа «Аль-Насра»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Иттихад
Рекомендуем
18+
  Читайте нас: 