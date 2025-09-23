Групповой этап Лиги Европы открывает яркое противостояние в Белграде, где «Црвена Звезда» примет «Селтик». Обе команды уверенно действуют в национальных турнирах и подходят к матчу с разными стилями, но одинаково высокими амбициями.

«Црвена Звезда»

Сербский клуб показывает впечатляющую результативность. В последних пяти матчах команда забила 16 голов, что в среднем более трeх мячей за игру. «Црвена Звезда» всегда действует с акцентом на атаку, используя быстрые фланги и мощную поддержку трибун. При этом оборона нередко даeт сбои – команда пропускает в семи матчах подряд. Внутри чемпионата сербы стабильно выигрывают, включая разгром «Железничара» со счeтом 7:1 и уверенный успех в дерби против «Партизана».

«Селтик»

Шотландский клуб известен своей надeжной обороной. В последних пяти встречах «Селтик» пропустил лишь один мяч, демонстрируя высокий уровень дисциплины и организованности в защите. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати матчей и при этом остаeтся достаточно результативной – девять голов за последние пять игр. Даже против сильных соперников «Селтик» показывает умение контролировать темп и минимизировать ошибки. На выезде команда также действует уверенно, а кубковая победа над «Партиком» 4:0 лишь подтверждает еe стабильность.

Факты о командах

«Црвена Звезда»

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 17 играх подряд.

В последних 5 матчах забила 16 мячей.

«Селтик»

Не проигрывает в 9 из 11 последних встреч.

В 5 последних матчах пропустил лишь 1 гол.

В среднем забивает 1.8 гола за игру.

Прогноз на матч

Матч обещает контраст стилей: мощная атака хозяев против строгой оборонительной системы гостей. «Црвена Звезда» будет активно прессинговать и использовать поддержку стадиона, однако «Селтик» способен сдержать натиск и ответить быстрыми атаками. Обилие голов от хозяев вероятно, но и гости вряд ли уйдут без результата. На первый план выходит ставка на тоталы и минимальное преимущество сербского клуба.

Рекомендованные ставки