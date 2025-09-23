Введите ваш ник на сайте
«Црвена Звезда» – «Селтик»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.93

23 сентября 2025 9:25
Црвена Звезда - Селтик
24 сент. 2025, среда 22:00 | Лига Европы, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Црвены Звезды» с форой (0)
Сделать ставку

Групповой этап Лиги Европы открывает яркое противостояние в Белграде, где «Црвена Звезда» примет «Селтик». Обе команды уверенно действуют в национальных турнирах и подходят к матчу с разными стилями, но одинаково высокими амбициями.

«Црвена Звезда»

Сербский клуб показывает впечатляющую результативность. В последних пяти матчах команда забила 16 голов, что в среднем более трeх мячей за игру. «Црвена Звезда» всегда действует с акцентом на атаку, используя быстрые фланги и мощную поддержку трибун. При этом оборона нередко даeт сбои – команда пропускает в семи матчах подряд. Внутри чемпионата сербы стабильно выигрывают, включая разгром «Железничара» со счeтом 7:1 и уверенный успех в дерби против «Партизана».

«Селтик»

Шотландский клуб известен своей надeжной обороной. В последних пяти встречах «Селтик» пропустил лишь один мяч, демонстрируя высокий уровень дисциплины и организованности в защите. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати матчей и при этом остаeтся достаточно результативной – девять голов за последние пять игр. Даже против сильных соперников «Селтик» показывает умение контролировать темп и минимизировать ошибки. На выезде команда также действует уверенно, а кубковая победа над «Партиком» 4:0 лишь подтверждает еe стабильность.

Факты о командах

«Црвена Звезда»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 17 играх подряд.
  • В последних 5 матчах забила 16 мячей.

«Селтик»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних встреч.
  • В 5 последних матчах пропустил лишь 1 гол.
  • В среднем забивает 1.8 гола за игру.

Прогноз на матч

Матч обещает контраст стилей: мощная атака хозяев против строгой оборонительной системы гостей. «Црвена Звезда» будет активно прессинговать и использовать поддержку стадиона, однако «Селтик» способен сдержать натиск и ответить быстрыми атаками. Обилие голов от хозяев вероятно, но и гости вряд ли уйдут без результата. На первый план выходит ставка на тоталы и минимальное преимущество сербского клуба.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Црвены Звезды» с форой (0) – коэффициент 1.93
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.92

1.93
Победа «Црвены Звезды» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Селтик Црвена Звезда
