«Кремонезе» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 6.50

20 сентября 2025 11:26
Кремонезе - Парма
21 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
«Кремонезе» – «Парма»: прогноз на матч 4 тура Серии А, 21 сентября

В воскресенье, 21 сентября, в 4-м туре итальянской Серии А сыграют «Кремонезе» и «Парма». Игра состоится в Кремоне, начало – в 16:00 (мск).

«Кремонезе»

Команда Давиде Николы располагается на 4-й позиции в Серии А, набрав 7 очков. «Кремонезе» добыл 2 победы и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 5:3.

Последние результаты «Кремонезе» в Серии А:

  • 15.09.25 «Верона» – «Кремонезе» – 0:0;
  • 29.08.25 «Кремонезе» – «Сассуоло» – 3:2;
  • 23.08.25 «Милан» – «Кремонезе» – 1:2.

«Парма»

«Парма» набрала 1 очко и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Карлоса Куэсты 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 1:5.

Предыдущие результаты «Пармы» в Серии А:

  • 13.09.25 «Кальяри» – «Парма» – 2:0;
  • 30.08.25 «Парма» – «Аталанта» – 1:1;
  • 24.08.25 «Ювентус» – «Парма» – 2:0.

Очные встречи

  • 05.05.24 «Парма» – «Кремонезе» – 1:1;
  • 01.10.23 «Кремонезе» – «Парма» – 1:2;
  • 15.02.22 «Кремонезе» – «Парма» – 3:1;
  • 19.09.21 «Парма» – «Кремонезе» – 1:2;
  • 20.01.18 «Кремонезе» – «Парма» – 1:0.

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Парма»

Дебютант Серии А «Кремонезе» стартовал очень бодро и уже успел сотворить сенсацию в Милане. «Парма» пока что не радует, но соперники на старте были непростые. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.

6.50
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Парма Кремонезе
Рекомендуем
