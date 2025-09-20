«Кремонезе» – «Парма»: прогноз на матч 4 тура Серии А, 21 сентября

В воскресенье, 21 сентября, в 4-м туре итальянской Серии А сыграют «Кремонезе» и «Парма». Игра состоится в Кремоне, начало – в 16:00 (мск).

«Кремонезе»

Команда Давиде Николы располагается на 4-й позиции в Серии А, набрав 7 очков. «Кремонезе» добыл 2 победы и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 5:3.

Последние результаты «Кремонезе» в Серии А:

15.09.25 «Верона» – «Кремонезе» – 0:0;

29.08.25 «Кремонезе» – «Сассуоло» – 3:2;

23.08.25 «Милан» – «Кремонезе» – 1:2.

«Парма»

«Парма» набрала 1 очко и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Карлоса Куэсты 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 1:5.

Предыдущие результаты «Пармы» в Серии А:

13.09.25 «Кальяри» – «Парма» – 2:0;

30.08.25 «Парма» – «Аталанта» – 1:1;

24.08.25 «Ювентус» – «Парма» – 2:0.

Очные встречи

05.05.24 «Парма» – «Кремонезе» – 1:1;

01.10.23 «Кремонезе» – «Парма» – 1:2;

15.02.22 «Кремонезе» – «Парма» – 3:1;

19.09.21 «Парма» – «Кремонезе» – 1:2;

20.01.18 «Кремонезе» – «Парма» – 1:0.

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Парма»

Дебютант Серии А «Кремонезе» стартовал очень бодро и уже успел сотворить сенсацию в Милане. «Парма» пока что не радует, но соперники на старте были непростые. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.