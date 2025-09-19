Введите ваш ник на сайте
«Полесье» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 6.80

19 сентября 2025 11:13
Полесье - Кудровка
20 сент. 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 6 тур
6.80
Победа «Полесья» со счетом 2:0
В субботу, 20 сентября, в 6-м туре украинской Премьер-лиги сыграют «Полесье» и «Кудровка». Матч пройдет в Житомире, начало – в 18:00 (мск).

«Полесье»

Команда Руслана Ротаня находится на 11-й позиции в чемпионате Украины, набрав 6 очков. «Полесье» добыло 2 победы и потерпело 3 поражения, разница мячей – 4:7. Также команда успела вылететь из Лиги конференций от «Фиорентины».

Последние результаты «Полесья»:

  • 14.09.25 «Кривбасс» – «Полесье» – 0:1 УПЛ;
  • 31.08.25 «Динамо» К – «Полесье» – 4:1 УПЛ;
  • 28.08.25 «Фиорентина» – «Полесье» – 3:2 Лига конференций.

«Кудровка»

«Кудровка» набрала 7 очков и занимает 9-е место в таблице УПЛ. Подопечные Василия Баранова добыли 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:8.

Предыдущие результаты «Кудровки»:

  • 12.09.25 «Верес» – «Кудровка» – 2:0 УПЛ;
  • 29.08.25 «Кудровка» – «Карпаты» – 2:2 УПЛ;
  • 23.08.25 «Левый берег» – «Кудровка» – 0:0, пен. 3:0 Кубок Украины.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Полесье» – «Кудровка»

Бывший участник еврокубков возьмет верх над амбициозным новичком Премьер-лиги. Ожидаем достаточно легкую и уверенную победу хозяев. Наш прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 6.80.

6.80
Победа «Полесья» со счетом 2:0
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Кудровка Полесье
