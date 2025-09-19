Введите ваш ник на сайте
«Ланс» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 11.00

19 сентября 2025 11:24
Ланс - Лилль
20 сент. 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 5 тур
В субботу, 20 сентября, в 5-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Лилль». Игра состоится в Лансе, начало – в 22:05 (мск).

«Ланс»

Команда Пьера Сажа находится на 9-й позиции в Лиге 1, набрав 6 очков. «Ланс» добыл 2 победы и потерпел 2 поражения, разница мячей – 5:5.

Последние результаты «Ланса» в Лиге 1:

  • 14.09.25 «ПСЖ» – «Ланс» – 2:0;
  • 29.08.25 «Ланс» – «Брест» – 3:1;
  • 24.08.25 «Гавр» – «Ланс» – 1:2.

«Лилль»

«Лилль» набрал 10 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Бруно Женезио добыли 3 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 13:5.

Предыдущие результаты «Лилль» в Лиге 1:

  • 14.09.25 «Лилль» – «Тулуза» – 2:1;
  • 30.08.25 «Лорьян» – «Лилль» – 1:7;
  • 24.08.25 «Лилль» – «Монако» – 1:0.

Очные встречи в Лиге 1

  • 30.03.25 «Лилль» – «Ланс» – 1:0;
  • 26.10.24 «Ланс» – «Лилль» – 0:2;
  • 29.03.24 «Лилль» – «Ланс» – 2:1;
  • 08.10.23 «Ланс» – «Лилль» – 1:1;
  • 04.03.23 «Ланс» – «Лилль» – 1:1.

Прогноз на матч «Ланс» – «Лилль»

«Ланс» давненько не обыгрывал «Лилль» и вряд ли сможет это сделать в предстоящем туре. «Доги» набрали отличный ход на старте сезона, а в позапрошлом туре просто уничтожили в гостях «Лорьян». Повторения разгрома не будет, но свои 3 очка гости должны забирать. Наш прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 11.00.

Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Лилль Ланс
