20 сентября 2025 года в 14:30 по Москве состоится матч пятого тура чемпионата Англии. На стадионе «Энфилд Роуд» будет сыграно знаменитое мерсисайдское дерби – «Ливерпуль» примет «Эвертон».

«Ливерпуль»

«Красные» – очевидные фавориты всей кампании в АПЛ. «Ливерпуль» засадил на трансферы в районе 400 (!) миллионов евро и идет без потерь очков в стартовых турах, возглавляя таблицу. Перед мерсисайдским дерби команда менеджера Арне Слота потрепала нервы своим фанам в матче Лиги чемпионов против «Атлетико», но все же дожала «кольчонерос».

Последние три игры:

Ливерпуль – Атлетико 3:2

Бернли – Ливерпуль 0:1

Ливерпуль – Арсенал 1:0

«Эвертон»

«Ириски» провели в разы более скромную закупку, но Дэвид Мойес все равно нацелен на место в еврокубках. В стартовых турах «Эвертон» набрал 7 баллов и расположился в верхней части таблицы. Стиль игры сохраняется – акцент на стандарты, контрвыпады и надежную оборону.

Последние три игры:

Эвертон – Астон Вилла 0:0

Вулверхэмптон – Эвертон 2:3

Эвертон – Мансфилд 2:0

Очные встречи:

Ливерпуль – Эвертон 1:0

Эвертон – Ливерпуль 2:2

Эвертон – Ливерпуль 2:0

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Эвертон»

«Ириски» всегда готовы дать бой злейшему врагу, но их вряд ли ждет успех на «Энфилде». «Ливерпуль» уже неоднократно показывал скилл «добивать» даже самого неуступчивого соперника и, полагаем, заберет победу в не самом результативном матче.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5, кеф – 2.44. Прогноз на счет – 2:0.