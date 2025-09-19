Введите ваш ник на сайте
«Ливерпуль» - «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.44

19 сентября 2025 10:18
Ливерпуль - Эвертон
20 сент. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.44
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
Сделать ставку

20 сентября 2025 года в 14:30 по Москве состоится матч пятого тура чемпионата Англии. На стадионе «Энфилд Роуд» будет сыграно знаменитое мерсисайдское дерби – «Ливерпуль» примет «Эвертон».

«Ливерпуль»

«Красные» – очевидные фавориты всей кампании в АПЛ. «Ливерпуль» засадил на трансферы в районе 400 (!) миллионов евро и идет без потерь очков в стартовых турах, возглавляя таблицу. Перед мерсисайдским дерби команда менеджера Арне Слота потрепала нервы своим фанам в матче Лиги чемпионов против «Атлетико», но все же дожала «кольчонерос».

Последние три игры:

  • Ливерпуль – Атлетико 3:2
  • Бернли – Ливерпуль 0:1
  • Ливерпуль – Арсенал 1:0

«Эвертон»

«Ириски» провели в разы более скромную закупку, но Дэвид Мойес все равно нацелен на место в еврокубках. В стартовых турах «Эвертон» набрал 7 баллов и расположился в верхней части таблицы. Стиль игры сохраняется – акцент на стандарты, контрвыпады и надежную оборону.

Последние три игры:

  • Эвертон – Астон Вилла 0:0
  • Вулверхэмптон – Эвертон 2:3
  • Эвертон – Мансфилд 2:0

Очные встречи:

  • Ливерпуль – Эвертон 1:0
  • Эвертон – Ливерпуль 2:2
  • Эвертон – Ливерпуль 2:0

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Эвертон»

«Ириски» всегда готовы дать бой злейшему врагу, но их вряд ли ждет успех на «Энфилде». «Ливерпуль» уже неоднократно показывал скилл «добивать» даже самого неуступчивого соперника и, полагаем, заберет победу в не самом результативном матче.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5, кеф – 2.44. Прогноз на счет – 2:0.

2.44
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Эвертон Ливерпуль
