Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Улытау» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

19 сентября 2025 10:55
Улытау - Актобе
20 сент. 2025, суббота 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Актобе»
Сделать ставку

20 сентября в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана «Улытау» примет «Актобе». Встреча пройдет на фоне разных задач: хозяева борются за выживание, а гости стараются закрепиться в верхней части таблицы.

«Улытау»

После 22 туров команда идет на 12-й позиции с 18 очками. «Улытау» отличается нестабильной игрой в обороне – клуб пропускает уже в десяти матчах подряд. В последних пяти играх команда пропустила 8 голов, а забила лишь 4 (в среднем по 0.8 за игру). В атаке выделяется Жасулан Молдакараев, на счету которого 3 гола в 19 встречах. Несмотря на слабые показатели, дома «Улытау» способен на борьбу, что показала победа над «Ордабасы» и ничья с «Кызыл-Жаром».

«Актобе»

Гости находятся на 4-м месте с 39 очками. В последних турах «Актобе» чередует удачные и неудачные матчи: команда забивает регулярно (6 голов за 5 игр), но и оборона нестабильна – 8 пропущенных мячей за тот же период. Особую роль в атаке играет Жайро Жан, который уже отличился 7 раз в сезоне. Слабым звеном является игра на выезде: клуб проиграл четыре последних гостевых матча в Премьер-лиге. Этот факт добавляет неопределенности перед поездкой в Жезказган.

Факты о командах

«Улытау»

  • Пропускает в 10 матчах подряд.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Дома способен отобрать очки у соперников из верхней части таблицы.

«Актобе»

  • Проиграл 4 последних гостевых матча.
  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Сохраняет позиции в топ-4 чемпионата.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Актобе
1 : 0
26.04.2025
Улытау

Прогноз на матч

Матч обещает быть напряженным: «Улытау» традиционно старается цепляться за очки дома, но оборонительные ошибки регулярно мешают добиваться результата. «Актобе» имеет более сильный состав и атакующую линию, однако серия поражений на выезде оставляет шанс хозяевам. Ожидается осторожный футбол с минимальным количеством голов, где более высокая реализация гостей может сыграть ключевую роль.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Актобе» – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Оба не забьют – коэффициент 1.85

1.95
Победа «Актобе»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Актобе Улытау
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 