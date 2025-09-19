20 сентября в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана «Улытау» примет «Актобе». Встреча пройдет на фоне разных задач: хозяева борются за выживание, а гости стараются закрепиться в верхней части таблицы.

«Улытау»

После 22 туров команда идет на 12-й позиции с 18 очками. «Улытау» отличается нестабильной игрой в обороне – клуб пропускает уже в десяти матчах подряд. В последних пяти играх команда пропустила 8 голов, а забила лишь 4 (в среднем по 0.8 за игру). В атаке выделяется Жасулан Молдакараев, на счету которого 3 гола в 19 встречах. Несмотря на слабые показатели, дома «Улытау» способен на борьбу, что показала победа над «Ордабасы» и ничья с «Кызыл-Жаром».

«Актобе»

Гости находятся на 4-м месте с 39 очками. В последних турах «Актобе» чередует удачные и неудачные матчи: команда забивает регулярно (6 голов за 5 игр), но и оборона нестабильна – 8 пропущенных мячей за тот же период. Особую роль в атаке играет Жайро Жан, который уже отличился 7 раз в сезоне. Слабым звеном является игра на выезде: клуб проиграл четыре последних гостевых матча в Премьер-лиге. Этот факт добавляет неопределенности перед поездкой в Жезказган.

Факты о командах

«Улытау»

Пропускает в 10 матчах подряд.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола.

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.

Дома способен отобрать очки у соперников из верхней части таблицы.

«Актобе»

Проиграл 4 последних гостевых матча.

Забивает в среднем 1.2 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.

Сохраняет позиции в топ-4 чемпионата.

Прогноз на матч

Матч обещает быть напряженным: «Улытау» традиционно старается цепляться за очки дома, но оборонительные ошибки регулярно мешают добиваться результата. «Актобе» имеет более сильный состав и атакующую линию, однако серия поражений на выезде оставляет шанс хозяевам. Ожидается осторожный футбол с минимальным количеством голов, где более высокая реализация гостей может сыграть ключевую роль.

