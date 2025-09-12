В 10 туре Первой лиги сойдутся «Арсенал Тула» и «Спартак Кострома» – команды с яркой атакующей игрой, но нестабильными результатами. Обе активно забивают, но и регулярно пропускают, что может превратить матч на стадионе «Спартак» в результативную дуэль.

«Арсенал Тула»

Туляки пока не оправдывают ожиданий – команда не выигрывает уже 10 матчей подряд в рамках Первой лиги. Тем не менее, они демонстрируют приличную результативность: 9 забитых голов в 5 последних матчах, включая три мяча в ворота СКА Хабаровск. Лидером атаки остаeтся Амур Калмыков, оформивший 7 голов за 9 туров. В защите у «Арсенала» остаются проблемы – 6 пропущенных в 5 играх и неудача в последнем матче против «Факела» (0:1) подтвердили отсутствие стабильности. Команда пропускает в трeх турах подряд, что снижает шансы на сухую победу.

«Спартак Кострома»

Гости идут на третьем месте в турнирной таблице и находятся в гораздо лучшей форме. «Спартак» не проигрывает в 9 матчах подряд, забивая в каждом из них. В последних 5 встречах команда забила 9 голов – как и соперник – и показала уверенную победу над «Соколом» (2:1). Однако оборона не отличается надeжностью: 5 пропущенных в тех же пяти матчах. Главной угрозой в атаке остаeтся Денис Жилмостных, забивший 4 мяча в сезоне. В целом команда демонстрирует уверенность и баланс, но излишняя открытость в защите может привести к обмену голами.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

Не выигрывает в 10 матчах подряд

Забивает в 12 из 14 последних матчей

В последних 5 играх: 9 забито, 6 пропущено

В среднем за игру: 1.80 гола забито, 1.20 пропущено

«Спартак Кострома»

Не проигрывает в 9 матчах

Забивает в 8 матчах подряд

В последних 5 играх: 9 забито, 5 пропущено

В среднем за игру: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено

Прогноз на матч

Обе команды в хорошей атакующей форме и, судя по последним матчам, будут играть от нападения. «Арсенал Тула» давно не выигрывал, но стабильно забивает и будет мотивирован прервать серию неудач. «Спартак Кострома» стабилен и результативен, но имеет проблемы с концентрацией в защите. Всe указывает на открытый матч с высокой вероятностью голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки