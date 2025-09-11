Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Верес» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.78

11 сентября 2025 9:13
Верес - Кудровка
12 сент. 2025, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе команды забьют
Сделать ставку

В рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги «Верес» примет на своем поле «Кудровку». Оба клуба подают признаки прогресса в атакующей фазе, но демонстрируют уязвимость в обороне, а значит, зрителей может ожидать результативный матч с голами с обеих сторон.

«Верес»

После неудачного старта сезона с двумя поражениями подряд команда сумела перезапустить свою игру. Победа над «ЛНЗ» со счeтом 2:0 в последнем туре и ничья с «Рухом» (2:2) в товарищеском матче показали, что «Верес» способен быстро адаптироваться.В последних пяти играх команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за игру), при этом пропускает в среднем 1.00 мяч. «Верес» явно нашел баланс между атакой и обороной. Команда также регулярно забивает в трeх последних матчах. На фоне не самой надежной обороны соперника у хозяев есть отличные шансы на успех.

«Кудровка»

Гости набрали 7 очков за 4 тура и занимают уверенное 9-е место в таблице. Команда активно действует в атаке – 9 голов за 5 последних встреч (в среднем 1.80), но и в защите остаются проблемы: 6 пропущенных мячей (1.20 за игру).Кудровка забивает в 6 из 8 последних матчей, но также регулярно пропускает – в тех же 6 играх. В выездных матчах Премьер-лиги команда проигрывает в трех встречах подряд, что говорит о возможных проблемах на чужом поле.Лидер нападения – Андрей Сторчеус, забивший 3 мяча за 4 матча, – ключевая фигура в построении атакующей игры команды.

Факты о командах

«Верес»

  • Победа в последнем туре и серия из 3 матчей с забитыми голами
  • В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • 8 голов забито и 5 пропущено за 5 матчей
  • Начал набирать очки и демонстрирует прогресс

«Кудровка»

  • 7 очков за 4 тура, 9-е место
  • В среднем 1.80 гола за матч, но 1.20 пропущенных
  • Не выигрывает в 3 выездных матчах Премьер-лиги
  • Всегда забивает, но и регулярно пропускает

Прогноз на матч «Верес» – «Кудровка»

Обе команды находятся в рабочей атакующей форме и демонстрируют хорошую реализацию моментов. Учитывая нестабильность обороны как у хозяев, так и у гостей, логично ожидать голы с обеих сторон. «Кудровка» может огрызнуться благодаря активному нападению, но и «Верес» дома играет смелее и качественнее. Матч обещает быть напряженным и с хорошими шансами на результативную ничью или минимальное преимущество одной из сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.87

1.78
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Кудровка Верес
Другие прогнозы
11.09.2025
17:00
1.75
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал - Салют
Победа «Салюта»
11.09.2025
19:30
1.88
Россия. Кубок, 3 раунд
Леон Сатурн - БроукБойз
Оба тайма меньше 1.5 гола
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 