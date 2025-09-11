В рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги «Верес» примет на своем поле «Кудровку». Оба клуба подают признаки прогресса в атакующей фазе, но демонстрируют уязвимость в обороне, а значит, зрителей может ожидать результативный матч с голами с обеих сторон.

«Верес»

После неудачного старта сезона с двумя поражениями подряд команда сумела перезапустить свою игру. Победа над «ЛНЗ» со счeтом 2:0 в последнем туре и ничья с «Рухом» (2:2) в товарищеском матче показали, что «Верес» способен быстро адаптироваться.В последних пяти играх команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за игру), при этом пропускает в среднем 1.00 мяч. «Верес» явно нашел баланс между атакой и обороной. Команда также регулярно забивает в трeх последних матчах. На фоне не самой надежной обороны соперника у хозяев есть отличные шансы на успех.

«Кудровка»

Гости набрали 7 очков за 4 тура и занимают уверенное 9-е место в таблице. Команда активно действует в атаке – 9 голов за 5 последних встреч (в среднем 1.80), но и в защите остаются проблемы: 6 пропущенных мячей (1.20 за игру).Кудровка забивает в 6 из 8 последних матчей, но также регулярно пропускает – в тех же 6 играх. В выездных матчах Премьер-лиги команда проигрывает в трех встречах подряд, что говорит о возможных проблемах на чужом поле.Лидер нападения – Андрей Сторчеус, забивший 3 мяча за 4 матча, – ключевая фигура в построении атакующей игры команды.

Факты о командах

«Верес»

Победа в последнем туре и серия из 3 матчей с забитыми голами

В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

8 голов забито и 5 пропущено за 5 матчей

Начал набирать очки и демонстрирует прогресс

«Кудровка»

7 очков за 4 тура, 9-е место

В среднем 1.80 гола за матч, но 1.20 пропущенных

Не выигрывает в 3 выездных матчах Премьер-лиги

Всегда забивает, но и регулярно пропускает

Прогноз на матч «Верес» – «Кудровка»

Обе команды находятся в рабочей атакующей форме и демонстрируют хорошую реализацию моментов. Учитывая нестабильность обороны как у хозяев, так и у гостей, логично ожидать голы с обеих сторон. «Кудровка» может огрызнуться благодаря активному нападению, но и «Верес» дома играет смелее и качественнее. Матч обещает быть напряженным и с хорошими шансами на результативную ничью или минимальное преимущество одной из сторон.

Рекомендованные ставки: