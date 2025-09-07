8 сентября в рамках 9-го тура Первой лиги на стадионе «Урожай» в Костроме состоится встреча между «Спартаком Кострома» и «Соколом». Команды подходят к очному противостоянию с противоположными сериями – хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы, тогда как гости борются за выживание.

«Спартак Кострома»

Команда проводит один из лучших стартов в сезоне: 17 очков после 8 туров и уверенное 4-е место. Особенно впечатляет серия из 7 матчей без поражений, в каждом из которых «Спартак» забивал. Последний поединок против лидера турнира «Урала» завершился боевой ничьей – 1:1. Лидером атаки является Денис Жилмостных, оформивший 4 мяча. В последних пяти турах «Спартак Кострома» забил 8 голов, пропустив лишь 4. Команда отличается структурированной игрой в атаке и хорошей организацией в обороне, хотя и не всегда удаeтся сохранять ворота в неприкосновенности.

«Сокол»

В отличие от соперника, «Сокол» находится в зоне вылета, набрав всего 4 очка за 8 туров. Команда проиграла три последних матча с общим счeтом 2:6, а в целом за последние пять туров пропустила 8 мячей. При этом в атаке «Сокол» остаeтся ограниченным: всего 3 забитых мяча за 5 матчей и в среднем менее одного удара в створ за игру. Единственным светлым пятном в атакующих действиях остаeтся Владислав Шпитальный, на счету которого 2 гола. Однако организация игры в целом оставляет желать лучшего, особенно на выезде, где команда часто теряет концентрацию.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

7 матчей без поражений в лиге

В каждом из этих 7 матчей команда забивала

В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах подряд

«Сокол»

3 поражения подряд

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем 1.60 пропущенных гола за матч

В среднем 0.60 забитых гола за матч (последние 5 матчей)

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Россия. PARI Первая лига, 9 тур Спартак К 2 : 1 Сокол

Прогноз на матч

На фоне столь контрастной формы соперников «Спартак Кострома» выглядит явным фаворитом. Команда демонстрирует стабильность, разнообразие в атаке и уверенность в домашних матчах. «Сокол» же, несмотря на отдельные индивидуальные действия, испытывает системные проблемы в обороне и не может удержать результат даже в равных поединках. Учитывая результативность «Спартака» и уязвимость гостей, наиболее логичным сценарием станет победа хозяев с забитыми мячами в обе стороны.

