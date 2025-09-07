8 сентября в рамках 9-го тура Первой лиги на стадионе «Урожай» в Костроме состоится встреча между «Спартаком Кострома» и «Соколом». Команды подходят к очному противостоянию с противоположными сериями – хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы, тогда как гости борются за выживание.
«Спартак Кострома»
Команда проводит один из лучших стартов в сезоне: 17 очков после 8 туров и уверенное 4-е место. Особенно впечатляет серия из 7 матчей без поражений, в каждом из которых «Спартак» забивал. Последний поединок против лидера турнира «Урала» завершился боевой ничьей – 1:1. Лидером атаки является Денис Жилмостных, оформивший 4 мяча. В последних пяти турах «Спартак Кострома» забил 8 голов, пропустив лишь 4. Команда отличается структурированной игрой в атаке и хорошей организацией в обороне, хотя и не всегда удаeтся сохранять ворота в неприкосновенности.
«Сокол»
В отличие от соперника, «Сокол» находится в зоне вылета, набрав всего 4 очка за 8 туров. Команда проиграла три последних матча с общим счeтом 2:6, а в целом за последние пять туров пропустила 8 мячей. При этом в атаке «Сокол» остаeтся ограниченным: всего 3 забитых мяча за 5 матчей и в среднем менее одного удара в створ за игру. Единственным светлым пятном в атакующих действиях остаeтся Владислав Шпитальный, на счету которого 2 гола. Однако организация игры в целом оставляет желать лучшего, особенно на выезде, где команда часто теряет концентрацию.
Факты о командах
«Спартак Кострома»
- 7 матчей без поражений в лиге
- В каждом из этих 7 матчей команда забивала
- В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 4 последних матчах подряд
«Сокол»
- 3 поражения подряд
- Пропускает в 6 матчах подряд
- В среднем 1.60 пропущенных гола за матч
- В среднем 0.60 забитых гола за матч (последние 5 матчей)
Прогноз на матч
На фоне столь контрастной формы соперников «Спартак Кострома» выглядит явным фаворитом. Команда демонстрирует стабильность, разнообразие в атаке и уверенность в домашних матчах. «Сокол» же, несмотря на отдельные индивидуальные действия, испытывает системные проблемы в обороне и не может удержать результат даже в равных поединках. Учитывая результативность «Спартака» и уязвимость гостей, наиболее логичным сценарием станет победа хозяев с забитыми мячами в обе стороны.
Рекомендованные ставки
- Победа «Спартака Кострома» – коэффициент 1.66
- Обе команды забьют – да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Спартака Кострома» больше 1.5 – коэффициент 1.88