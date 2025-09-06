7 сентября на стадионе «Центральный» в Новороссийске состоится матч 9-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Уфой». Хозяева продолжают пребывать в зоне аутсайдеров, не зная вкуса побед на протяжении всего сезона. Гости же пытаются нащупать баланс, чередуя уверенные выступления с осечками, но выглядят более собранно и результативно в сравнении с соперником.

«Черноморец»

Команда из Новороссийска проводит тяжелый сезон. Всего три набранных очка за восемь туров, последнее место в таблице и нулевая графа в колонке побед. При этом «Черноморец» пропускает в каждом из девяти последних матчей турнира, а в пяти последних встречах забил всего два мяча. Проблемы в атаке усугубляются неэффективной реализацией и отсутствием креативной игры в финальной трети. Даже несмотря на наличие Саида Алиева, забившего два мяча за восемь туров, команда крайне редко создаeт моменты. Оборона также остаeтся уязвимой: допущено шесть пропущенных мячей за последние пять матчей, что негативно отражается на моральном фоне коллектива.

«Уфа»

Клуб с амбициями на возвращение в верхнюю часть таблицы набрал девять очков и занимает 10-е место. После поражения от «КАМАЗа» со счeтом 1:3, команда стабилизировала игру, уверенно обыграв «Чайку» 4:0 и сыграв вничью с «Торпедо» (0:0). «Уфа» показывает гораздо более собранную игру в обороне, пропустив всего четыре мяча в пяти последних матчах. В атаке также наблюдается прогресс: забито пять мячей, а Дилан Ортис набирает форму, став уже лучшим бомбардиром команды (2 гола за 3 матча). Команда уверенно действует против соперников из нижней части таблицы и демонстрирует более сбалансированный футбол по сравнению с «Черноморцем».

Факты о командах

«Черноморец»

Не выигрывает в 10 последних матчах

Пропускает в 11 матчах подряд

В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

3 очка после 8 туров, последнее место

«Уфа»

Не проигрывает в 3 из 4 последних матчей

Победа 4:0 над «Чайкой» в недавнем туре

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

9 очков, 10-е место

Прогноз на матч «Черноморец» – «Уфа»

Исходя из статистики, текущей формы и турнирной мотивации, преимущество очевидно на стороне «Уфы». «Черноморец» демонстрирует одну из самых слабых атакующих и оборонительных линий турнира, не показывая прогресса по ходу чемпионата. «Уфа» же выглядит значительно стабильнее, умеет наказывать команды с системными провалами и имеет более организованную игру на всех участках поля. Ожидается, что гости контролируют ход встречи и как минимум не проиграют, а вероятность забитого мяча – высока.

