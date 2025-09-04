5 сентября на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах сборная Греции примет Беларусь в рамках пятого тура квалификации чемпионата мира. Обе команды подходят к этому матчу с впечатляющими результатами в атаке и демонстрируют хорошую игровую форму. Встреча обещает быть результативной и напряжeнной, особенно учитывая важность каждого очка в отборочной кампании.

Греция

Греция демонстрирует уверенное выступление в последних матчах. Команда выиграла три игры подряд с общим счeтом 11:1. Особенно впечатляет атакующая линия – 13 забитых мячей в пяти играх, что в среднем составляет 2.6 гола за игру. При этом команда отличается дисциплинированной обороной, пропустив всего 2 мяча за аналогичный период. Дома греки играют стабильно, уверенно контролируя темп и навязывая сопернику свои условия. Победы над Болгарией и Словакией в товарищеских матчах лишь укрепляют позиции команды перед важным официальным матчем.

Беларусь

Беларусь также показывает качественный футбол и высокую результативность. Команда забила 13 голов в пяти матчах, включая крупные победы над Казахстаном, Таджикистаном и Азербайджаном. Несмотря на это, уровень соперников в этих играх был значительно ниже, чем у Греции. Основная проблема Беларуси – нестабильная оборона: 6 пропущенных мячей в пяти матчах, включая четыре от России, что говорит о возможных проблемах при игре против более организованных команд. В то же время Беларусь не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей в рамках квалификации ЧМ, что указывает на боеспособность команды на чужом поле.

Факты о командах:

Греция

Победа в 3 последних матчах

В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает не более одного мяча в 4 из 5 последних игр

Беларусь

В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей квалификации ЧМ

Прогноз на матч Греция – Беларусь

Обе сборные демонстрируют высокий уровень реализации в атаке, однако Греция выглядит более сбалансированной командой, особенно в плане оборонительной структуры. Беларусь регулярно пропускает, а против мощной греческой атаки ей будет сложно сохранить ворота в неприкосновенности. Тем не менее атакующий потенциал гостей может принести им хотя бы один гол. Ожидается матч с голами с обеих сторон, где хозяева будут ближе к победе за счeт организованности и поддержки трибун.

