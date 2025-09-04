Введите ваш ник на сайте
Греция – Беларусь: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

04 сентября 2025 9:06
Греция - Беларусь
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
1.72
Победа Греции
5 сентября на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах сборная Греции примет Беларусь в рамках пятого тура квалификации чемпионата мира. Обе команды подходят к этому матчу с впечатляющими результатами в атаке и демонстрируют хорошую игровую форму. Встреча обещает быть результативной и напряжeнной, особенно учитывая важность каждого очка в отборочной кампании.

Греция

Греция демонстрирует уверенное выступление в последних матчах. Команда выиграла три игры подряд с общим счeтом 11:1. Особенно впечатляет атакующая линия – 13 забитых мячей в пяти играх, что в среднем составляет 2.6 гола за игру. При этом команда отличается дисциплинированной обороной, пропустив всего 2 мяча за аналогичный период. Дома греки играют стабильно, уверенно контролируя темп и навязывая сопернику свои условия. Победы над Болгарией и Словакией в товарищеских матчах лишь укрепляют позиции команды перед важным официальным матчем.

Беларусь

Беларусь также показывает качественный футбол и высокую результативность. Команда забила 13 голов в пяти матчах, включая крупные победы над Казахстаном, Таджикистаном и Азербайджаном. Несмотря на это, уровень соперников в этих играх был значительно ниже, чем у Греции. Основная проблема Беларуси – нестабильная оборона: 6 пропущенных мячей в пяти матчах, включая четыре от России, что говорит о возможных проблемах при игре против более организованных команд. В то же время Беларусь не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей в рамках квалификации ЧМ, что указывает на боеспособность команды на чужом поле.

Факты о командах:

Греция

  • Победа в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает не более одного мяча в 4 из 5 последних игр

Беларусь

  • В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей квалификации ЧМ

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Греция
0 : 1
09.11.2016
Беларусь

Прогноз на матч Греция – Беларусь

Обе сборные демонстрируют высокий уровень реализации в атаке, однако Греция выглядит более сбалансированной командой, особенно в плане оборонительной структуры. Беларусь регулярно пропускает, а против мощной греческой атаки ей будет сложно сохранить ворота в неприкосновенности. Тем не менее атакующий потенциал гостей может принести им хотя бы один гол. Ожидается матч с голами с обеих сторон, где хозяева будут ближе к победе за счeт организованности и поддержки трибун.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Греции – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал Греции больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.72
Победа Греции
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Греция
18+
