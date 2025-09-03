Введите ваш ник на сайте
Грузия – Турция: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.83

03 сентября 2025 9:43
Грузия - Турция
04 сент. 2025, четверг 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Обе команды забьют
Сделать ставку

4 сентября на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси сборная Грузии сыграет с Турцией в рамках пятого тура европейской квалификации к чемпионату мира. Обе команды демонстрируют прогресс и высокую результативность. Грузия выглядит убедительно дома и стабильно забивает, а Турция компенсирует проблемы в обороне агрессивной игрой в атаке. Учитывая форму соперников, матч обещает быть открытым и насыщенным событиями.

Грузия

Сборная Грузии проводит отборочный цикл уверенно. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, при этом забивает в шести играх подряд. В атаке особенно выделяется Жорж Микаутадзе, оформивший 13 голов в 22 матчах. В последних пяти играх грузины забили 12 мячей – в среднем по 2.40 за матч. Оборона команды также в порядке: лишь 4 пропущенных за этот же период (0.80 в среднем). Особенно уверенно Грузия играет дома – минимальная победа над Фарерами и уверенный разгром Армении говорят о надeжности и вариативности в действиях.

Турция

Турция показывает нестабильные, но боевые результаты. За последние пять встреч команда забила 9 мячей (1.80 за матч) и пропустила 6 (1.20 за игру). Лидер нападения – Керем Актюркоглу с 9 голами в 23 матчах. Турки способны создавать давление и на выезде, что доказали победой над США и Венгрией. Однако при этом в защите остаются проблемы: провалы при контратаках, потери концентрации в конце таймов и нестабильная работа на втором этаже. Турция не проигрывает в пяти из шести последних матчей и способна навязать борьбу любому сопернику, но в матчах с командами, играющими агрессивно на своeм поле, часто возникают сложности.

Факты о командах

Грузия

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • 12 голов и 4 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Микаутадзе – 13 голов в 22 матчах

Турция

  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • 9 голов и 6 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних встреч
  • Актюркоглу – 9 голов в 23 матчах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
3
Забитых мячей
6
1.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Грузия
2 : 3
04.09.2025
Турция
Чемпионат Европы, 1 тур
Турция
3 : 1
18.06.2024
Грузия

Прогноз на матч Грузия – Турция

Форма Грузии внушает уважение: команда стабильно забивает, действует компактно и грамотно обороняется. Турция действует ярко, но временами слишком открыто, что делает еe уязвимой при быстрых атаках. С учeтом результативности обеих сторон и текущей формы наиболее логичным прогнозом выглядит обмен голами. Грузия способна удивить, особенно дома, но и Турция имеет необходимый опыт, чтобы не уехать из Тбилиси без гола. Игра обещает быть напряжeнной и результативной.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.83
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал Грузии больше 1 – коэффициент 1.90

1.83
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Турция Грузия
Рекомендуем
