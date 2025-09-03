4 сентября на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси сборная Грузии сыграет с Турцией в рамках пятого тура европейской квалификации к чемпионату мира. Обе команды демонстрируют прогресс и высокую результативность. Грузия выглядит убедительно дома и стабильно забивает, а Турция компенсирует проблемы в обороне агрессивной игрой в атаке. Учитывая форму соперников, матч обещает быть открытым и насыщенным событиями.
Грузия
Сборная Грузии проводит отборочный цикл уверенно. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, при этом забивает в шести играх подряд. В атаке особенно выделяется Жорж Микаутадзе, оформивший 13 голов в 22 матчах. В последних пяти играх грузины забили 12 мячей – в среднем по 2.40 за матч. Оборона команды также в порядке: лишь 4 пропущенных за этот же период (0.80 в среднем). Особенно уверенно Грузия играет дома – минимальная победа над Фарерами и уверенный разгром Армении говорят о надeжности и вариативности в действиях.
Турция
Турция показывает нестабильные, но боевые результаты. За последние пять встреч команда забила 9 мячей (1.80 за матч) и пропустила 6 (1.20 за игру). Лидер нападения – Керем Актюркоглу с 9 голами в 23 матчах. Турки способны создавать давление и на выезде, что доказали победой над США и Венгрией. Однако при этом в защите остаются проблемы: провалы при контратаках, потери концентрации в конце таймов и нестабильная работа на втором этаже. Турция не проигрывает в пяти из шести последних матчей и способна навязать борьбу любому сопернику, но в матчах с командами, играющими агрессивно на своeм поле, часто возникают сложности.
Факты о командах
Грузия
- Забивает в 6 матчах подряд
- 12 голов и 4 пропущенных за 5 игр
- В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Микаутадзе – 13 голов в 22 матчах
Турция
- Забивает в 4 из 5 последних матчей
- 9 голов и 6 пропущенных за 5 игр
- В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено
- Не проигрывает в 5 из 6 последних встреч
- Актюркоглу – 9 голов в 23 матчах
Прогноз на матч Грузия – Турция
Форма Грузии внушает уважение: команда стабильно забивает, действует компактно и грамотно обороняется. Турция действует ярко, но временами слишком открыто, что делает еe уязвимой при быстрых атаках. С учeтом результативности обеих сторон и текущей формы наиболее логичным прогнозом выглядит обмен голами. Грузия способна удивить, особенно дома, но и Турция имеет необходимый опыт, чтобы не уехать из Тбилиси без гола. Игра обещает быть напряжeнной и результативной.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.83
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал Грузии больше 1 – коэффициент 1.90