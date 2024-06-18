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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Грузия
Турция - Грузия: обзор матча 18 июня 2024
Турция
18.06.2024, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
3 : 1
Завершен
Грузия
25'
М. Мюлдюр
65'
А. Гюлер
90+7'
К. Актюркоглу
32'
Ж. Микаутадзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Грузия
ГОЛ! 3:1!
К. Актюркоглу
90'
+7
Замена
С. Озкан
️️️️
Х. Чалханоглу
90'
+1
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
89'
89'
Замена
С. Алтунашвили
️️️️
А. Меквабишвили
Замена
З. Челик
️️️️
М. Мюлдюр
85'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
К. Йылдыз
85'
84'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
С. Кверквелия
Замена
М. Демирал
️️️️
К. Айхан
79'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
А. Гюлер
79'
73'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Г. Чакветадзе
73'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
Г. Цитаишвили
ГОЛ! 2:1!
А. Гюлер
Пас отдал
К. Айхан
65'
55'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Желтая карточка
А. Бартакжи
35'
32'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
Г. Кочорашвили
ГОЛ! 1:0!
М. Мюлдюр
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Салих Озкан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-3-2-1
1
Гюнок
4
Акайдын
14
Бартакжи
22
Айхан
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
6
Кекчю
10
Чалханоглу
21
Йилмаз
8
Гюлер
11
Йылдыз
4-1-2-2-1
1
Мамардашвили
4
Кашия
3
Двали
2
Какабадзе
5
Кверквелия
14
Меквабишвили
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
19
Цитаишвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
22
Айхан
3
Демирал
3
Демирал
22
Айхан
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
5
Озкан
5
Озкан
10
Чалханоглу
8
Гюлер
11
Языджи
11
Языджи
8
Гюлер
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
19
Цитаишвили
4
Лочошвили
4
Лочошвили
19
Цитаишвили
14
Меквабишвили
8
Алтунашвили
8
Алтунашвили
14
Меквабишвили
10
Чакветадзе
7
Давиташвили
7
Давиташвили
10
Чакветадзе
5
Кверквелия
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
5
Кверквелия
Остались в запасе
Турция
Грузия
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Лука Гугешашвили
ВР
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Турция - Грузия
2
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
7
Офсайды
2
1
Количество передач
572
439
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.68
1.59
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
59127 из 81365 зрителей (72%)
Где смотреть матч:
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